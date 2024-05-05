Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Переплата по ипотеке в России вырастет вдвое
Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду
Отшелушивание и питание для губ: гид по созданию скраба для губ
Как приготовить мясной соус для спагетти
Четвертый сезон "Эмили в Париже" выйдет летом: Netflix раскрыл даты
Нюансы страхования по ОСАГО для юрилических лиц
Посадите на участке пузырницу
Россиянка рассказала о странностях итальянской жизни
Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отмечает 9-й день рождения
Росстат запускает масштабное исследование: миллионы на изучение финансов богатых и многодетных семей

Названы причины, по которым Росстат будет изучать доходы и расходы россиян

1:49
Экономика

Росстат намерен углубить свое исследование финансового состояния населения России, с особым вниманием к богатым семьям и многодетным домохозяйствам.

Названы причины, по которым Росстат будет изучать доходы и расходы россиян
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование, стоимостью 6 миллионов рублей, предусматривает использование опросов и анализ данных из внешних источников, таких как банковские записи и информация торговых сетей. Целью является получение более точных данных о доходах и расходах различных слоев населения.

Проект будет включать в себя анализ больших данных, собранных различными коммерческими организациями, что позволит лучше понять экономическое поведение домохозяйств. По словам замгенерального директора Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, это исследование позволит государственным органам, использующим данные Росстата, повысить качество принимаемых решений, например, более точно настроить социальные программы для многодетных семей, которые являются приоритетом государственной политики, сообщает "Российская газета".

Особое внимание уделяется проблеме "неохвата" населения с высокими доходами, которые часто отказываются от участия в опросах. Чтобы преодолеть это, Росстат планирует работать с агрегированными данными на муниципальном уровне, что позволит более полно оценить структуру и объемы продаж, а также транзакции в банковской сфере.

Центральная задача этой научно-исследовательской работы — повышение качества данных выборочных наблюдений домашних хозяйств за счет снижения ошибки выборки, особенно для труднодоступных групп населения. Это должно привести к повышению точности и достоверности официальной статистической информации, что важно для разработки эффективных государственных программ и инициатив.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Как купить квартиру в Рязани и не переплатить
Рецепт рагу из нута и шпината с добавлением ароматных приправ
Почему кошка спит на человеке: эксперты назвали самые распространенные причины
Пхукет страдает от дефицита воды: туристы без душа и бассейнов
Посадите на участке лейю
Кристен Стюарт и Оскар Айзек снимутся в триллере про вампиров "Плоть богов"
В ГИБДД раскрыли, за что штрафуют водителей новые шарообразные камеры
Welt am Sonntag: санкции против гражданской авиации РФ оказались неэффективными
Четыре принципа, чтобы обеспечить защиту вашей кожи от солнца
Что выбрать по ОСАГО: деньги или услуги ремонта?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников