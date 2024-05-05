Росстат запускает масштабное исследование: миллионы на изучение финансов богатых и многодетных семей

Названы причины, по которым Росстат будет изучать доходы и расходы россиян

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Росстат намерен углубить свое исследование финансового состояния населения России, с особым вниманием к богатым семьям и многодетным домохозяйствам.

Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Исследование, стоимостью 6 миллионов рублей, предусматривает использование опросов и анализ данных из внешних источников, таких как банковские записи и информация торговых сетей. Целью является получение более точных данных о доходах и расходах различных слоев населения.

Проект будет включать в себя анализ больших данных, собранных различными коммерческими организациями, что позволит лучше понять экономическое поведение домохозяйств. По словам замгенерального директора Центра стратегических разработок Бориса Копейкина, это исследование позволит государственным органам, использующим данные Росстата, повысить качество принимаемых решений, например, более точно настроить социальные программы для многодетных семей, которые являются приоритетом государственной политики, сообщает "Российская газета".

Особое внимание уделяется проблеме "неохвата" населения с высокими доходами, которые часто отказываются от участия в опросах. Чтобы преодолеть это, Росстат планирует работать с агрегированными данными на муниципальном уровне, что позволит более полно оценить структуру и объемы продаж, а также транзакции в банковской сфере.

Центральная задача этой научно-исследовательской работы — повышение качества данных выборочных наблюдений домашних хозяйств за счет снижения ошибки выборки, особенно для труднодоступных групп населения. Это должно привести к повышению точности и достоверности официальной статистической информации, что важно для разработки эффективных государственных программ и инициатив.