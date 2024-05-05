Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду
Названы причины, по которым Росстат будет изучать доходы и расходы россиян
Отшелушивание и питание для губ: гид по созданию скраба для губ
Как приготовить мясной соус для спагетти
Четвертый сезон "Эмили в Париже" выйдет летом: Netflix раскрыл даты
Нюансы страхования по ОСАГО для юрилических лиц
Посадите на участке пузырницу
Россиянка рассказала о странностях итальянской жизни
Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отмечает 9-й день рождения
Рост ипотечных ставок в России: что ждет рынок после прекращения господдержки

Переплата по ипотеке в России вырастет вдвое

1:15
Недвижимость » Аналитика

С отменой государственно поддерживаемой ипотеки стоимость жилищных кредитов для россиян значительно возрастет. Так, те, кто не подходит под условия льготных программ, будут платить за кредит более чем в два раза больше. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные федеральной компании "Этажи".

Переплата по ипотеке в России вырастет вдвое
Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

На данный момент, более 40% всех ипотечных кредитов на первичном жилищном рынке приходится на программы с государственной поддержкой, в то время как на рынке загородной недвижимости этот показатель составляет 10,2%. Покупка квартиры стоимостью 5 млн рублей по программе государственной ипотеки на 30 лет с первоначальным взносом 30,1% и процентной ставкой 8% обходится заемщику в 25 645 рублей в месяц. В случае же приобретения такой же квартиры по рыночной ставке 16,3%, ежемесячный платеж составит уже 47 846 рублей, что в итоге приведет к увеличению общей переплаты за период выплаты кредита в 2,39 раза, достигая почти 14 миллионов рублей.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Под Часовым Яром гибнет элита ВСУ, уничтожен полигон под Харьковом Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Ухаживаем за фикусом: вот как важно его поливать, чтобы растение не сбрасывало листья
Многие садоводы безжалостно уничтожают это растение и зря так делают: этот сорняк сослужит вам добрую службу и преобразит сад
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Переплата по ипотеке в России вырастет вдвое
Частая "летняя" ошибка водителей на заправке: не делайте этого в жаркую погоду
Названы причины, по которым Росстат будет изучать доходы и расходы россиян
Отшелушивание и питание для губ: гид по созданию скраба для губ
Как приготовить мясной соус для спагетти
Четвертый сезон "Эмили в Париже" выйдет летом: Netflix раскрыл даты
Нюансы страхования по ОСАГО для юрилических лиц
Посадите на участке пузырницу
Россиянка рассказала о странностях итальянской жизни
Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отмечает 9-й день рождения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников