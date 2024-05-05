Рост ипотечных ставок в России: что ждет рынок после прекращения господдержки

Переплата по ипотеке в России вырастет вдвое

1:15 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

С отменой государственно поддерживаемой ипотеки стоимость жилищных кредитов для россиян значительно возрастет. Так, те, кто не подходит под условия льготных программ, будут платить за кредит более чем в два раза больше. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на данные федеральной компании "Этажи".

Фото: Министерство имущественных отношений Московской Области is licensed under Public domain

На данный момент, более 40% всех ипотечных кредитов на первичном жилищном рынке приходится на программы с государственной поддержкой, в то время как на рынке загородной недвижимости этот показатель составляет 10,2%. Покупка квартиры стоимостью 5 млн рублей по программе государственной ипотеки на 30 лет с первоначальным взносом 30,1% и процентной ставкой 8% обходится заемщику в 25 645 рублей в месяц. В случае же приобретения такой же квартиры по рыночной ставке 16,3%, ежемесячный платеж составит уже 47 846 рублей, что в итоге приведет к увеличению общей переплаты за период выплаты кредита в 2,39 раза, достигая почти 14 миллионов рублей.