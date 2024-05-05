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Секрет наполненных губ: лучший скраб для губ для совершенного ухода

Отшелушивание и питание для губ: гид по созданию скраба для губ

1:36
Красота

Для создания полезного скраба для губ, который поможет им стать более увлажненными и избавиться от трещин на устах, вам понадобятся следующие ингредиенты.

Отшелушивание и питание для губ: гид по созданию скраба для губ
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Ингредиенты для скраба

  1. Кокосовое масло— обладает увлажняющими свойствами и помогает смягчить губы.
  2. Коричневый сахар— отшелушивает ороговевшие клетки кожи, делая губы более гладкими.
  3. Мед— обладает антибактериальными свойствами и помогает заживить трещины на губах.

Приготовление скраба

Для приготовления скраба смешайте в равных пропорциях кокосовое масло, коричневый сахар и мед в миске. Хорошо перемешайте ингредиенты до получения однородной консистенции.

Нанесение

Нанесите полученную смесь на губы массирующими движениями. Массаж поможет улучшить кровообращение и усилить эффект от скраба. Помассируйте губы в течение 1-2 минут, затем смойте скраб теплой водой.

Повторяйте процедуру 2-3 раза в неделю для достижения наилучших результатов. Регулярное применение скраба поможет избавиться от ороговевших клеток кожи, увлажнить губы и сделать их более мягкими и гладкими.

Не забывайте также увлажнять губы после использования скраба с помощью бальзама или масла для губ. Это поможет сохранить увлажнение и защитить их от обезвоживания.

Сделав этот скраб частью вашей регулярной рутины по уходу за кожей губ, вы сможете наслаждаться здоровыми, увлажненными и гладкими губами без трещин.

Скраб для губ своими руками
Автор Екатерина Абузярова
Екатерина Абузярова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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