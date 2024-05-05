Ароматный соус для спагетти с говяжьим фаршем, колбасой и приправами: вам обязательно понравится

Как приготовить мясной соус для спагетти

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Если вы любитель спагетти, то предлагаем вам приготовить этот ароматный домашний соус для макаронных изделий.

Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

1/2 стакана сливочного масла

3 столовые ложки оливкового масла

1 большая луковица, нарезанная

3 зубчика чеснока, нарезанных

Полкило говяжьего фарша

Полкило мягкой колбасы

4 чайные ложки итальянской приправы

2 чайные ложки соли (по желанию)

2 чайные ложки сушёного розмарина

1,5 чайной ложки сушёного орегано

1/2 чайной ложки молотого чёрного перца

Вода

Томатное пюре

Томатная паста

Приготовление

Нагрейте сливочное и оливковое масло вместе с луком и чесноком в большой кастрюле на среднем огне, добавьте фарш и колбасу, готовьте 10–15 минут. Добавьте итальянскую приправу, соль, розмарин, орегано и перец в смесь, готовьте 20 минут. Влейте воду, томатное пюре и томатную пасту, готовьте на слабом огне не менее 2 часов.