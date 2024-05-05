Ароматный соус для спагетти с говяжьим фаршем, колбасой и приправами: вам обязательно понравится
Как приготовить мясной соус для спагетти
1:05
Если вы любитель спагетти, то предлагаем вам приготовить этот ароматный домашний соус для макаронных изделий.
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ингредиенты
- 1/2 стакана сливочного масла
- 3 столовые ложки оливкового масла
- 1 большая луковица, нарезанная
- 3 зубчика чеснока, нарезанных
- Полкило говяжьего фарша
- Полкило мягкой колбасы
- 4 чайные ложки итальянской приправы
- 2 чайные ложки соли (по желанию)
- 2 чайные ложки сушёного розмарина
- 1,5 чайной ложки сушёного орегано
- 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
- Вода
- Томатное пюре
- Томатная паста
Приготовление
- Нагрейте сливочное и оливковое масло вместе с луком и чесноком в большой кастрюле на среднем огне, добавьте фарш и колбасу, готовьте 10–15 минут.
- Добавьте итальянскую приправу, соль, розмарин, орегано и перец в смесь, готовьте 20 минут.
- Влейте воду, томатное пюре и томатную пасту, готовьте на слабом огне не менее 2 часов.
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