Ароматный соус для спагетти с говяжьим фаршем, колбасой и приправами: вам обязательно понравится

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Как приготовить мясной соус для спагетти

1:05
Еда

Если вы любитель спагетти, то предлагаем вам приготовить этот ароматный домашний соус для макаронных изделий.

Как приготовить мясной соус для спагетти
Фото: commons.wikimedia.org by Silvimelo is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ингредиенты

  • 1/2 стакана сливочного масла
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • 1 большая луковица, нарезанная
  • 3 зубчика чеснока, нарезанных
  • Полкило говяжьего фарша
  • Полкило мягкой колбасы
  • 4 чайные ложки итальянской приправы
  • 2 чайные ложки соли (по желанию)
  • 2 чайные ложки сушёного розмарина
  • 1,5 чайной ложки сушёного орегано
  • 1/2 чайной ложки молотого чёрного перца
  • Вода
  • Томатное пюре
  • Томатная паста

Приготовление

  1. Нагрейте сливочное и оливковое масло вместе с луком и чесноком в большой кастрюле на среднем огне, добавьте фарш и колбасу, готовьте 10–15 минут.
  2. Добавьте итальянскую приправу, соль, розмарин, орегано и перец в смесь, готовьте 20 минут.
  3. Влейте воду, томатное пюре и томатную пасту, готовьте на слабом огне не менее 2 часов.
Быстрая и Вкусная Подлива
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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