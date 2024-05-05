Отсылки к Елизавете II: новая фотография принцессы Шарлотты

Шарлотта, дочь принца Уильяма и Кейт Миддлтон, отмечает 9-й день рождения

0:41 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В четверг дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесе Шарлотте, исполнилось 9 лет, и по этому поводу чета опубликовала новое фото девочки.

Фото: инстаграм аккаунт Prince and Princess of Wales

На снимке Шарлотта позирует в поместье семьи Анмер-холл в Норфолке, надев рубашку с цветами, темно-синий джемпер, бордовый кардиган, джинсовую юбку и колготки.

Внимательные пользователи сети обратили внимание, что цветы на снимке названы в честь покойной королевы Елизаветы II, а полное имя принцессы Шарлотты — Шарлотта Элизабет Диана, что связывает ее с прабабушкой не только по имени, но и по любви к лошадям.