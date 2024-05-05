Отсылки к Елизавете II: новая фотография принцессы Шарлотты

В четверг дочери принца Уильяма и Кейт Миддлтон, принцесе Шарлотте, исполнилось 9 лет, и по этому поводу чета опубликовала новое фото девочки.
На снимке Шарлотта позирует в поместье семьи Анмер-холл в Норфолке, надев рубашку с цветами, темно-синий джемпер, бордовый кардиган, джинсовую юбку и колготки.
Внимательные пользователи сети обратили внимание, что цветы на снимке названы в честь покойной королевы Елизаветы II, а полное имя принцессы Шарлотты — Шарлотта Элизабет Диана, что связывает ее с прабабушкой не только по имени, но и по любви к лошадям.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.