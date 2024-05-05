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ОСАГО для юридических лиц

Нюансы страхования по ОСАГО для юрилических лиц

1:06
Страхование

ОСАГО для юридических лиц регулируется на законодательном уровне с 2003 года.

Нюансы страхования по ОСАГО для юрилических лиц
Фото: flickr.com by order_242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Отсутствие полиса может привести к серьезным финансовым потерям. Полис ОСАГО для юридических лиц можно купить онлайн или в офисе. Условия приобретения полиса для юр. лиц такие же, как и для обычных граждан.

Порядок оформления, расчет некоторых показателей имеет существенные отличия для юридических лиц. Договор должен быть оформлен на каждую единицу техники, принадлежащую компании.

Базовый тариф для легковых автомобилей, принадлежащих компаниям, иной, чем для физических лиц. Срок действия "автогражданки" и период использования ТС внутри срока действия для коммерческих предприятий всегда год. Для специальной техники, принадлежащей коммерческим предприятиям, полис ОСАГО можно купить на 6 месяцев.

Штрафы за отсутствие полиса ОСАГО предусмотрены и могут быть взысканы с организации или водителя.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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