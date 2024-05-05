Россиянка рассказала о странностях итальянской жизни: сиеста, семейные традиции и уход за собой

Россиянка с опытом многократных поездок в Италию, поделилась своими наблюдениями о культурных различиях, которые удивляют россиян, в интервью РИА "ФедералПресс".
Одной из главных особенностей, которая вызывает удивление у россиян, является итальянская сиеста — длительный перерыв в середине дня. В России люди обычно привыкли только к часовому обеденному перерыву, в то время как в Италии магазины и банки закрываются на несколько часов.
Елена также отметила, как итальянцы заказывают пасту для всей компании. Она была свидетельницей сцены, когда мужчинам в ресторане принесли одну большую тарелку спагетти и другую с морепродуктами, и каждый брал себе порцию из общих блюд.
Интерес к шарфам у итальянцев, по словам Елены, также необычен для россиян. В Италии этот аксессуар носят для украшения, даже в теплую погоду, в то время как в России шарфы несут скорее функциональное значение — защиту от холода.
Елена была поражена, наблюдая, как после употребления бокала вина итальянцы могут спокойно садиться за руль или возвращаться на работу, что в России считается недопустимым. Кроме того, в Италии она отметила другую структуру семейных отношений, где матери обычно занимают главенствующее положение, что влияет на мужчин, многие из которых живут с матерями до зрелости и долго не женятся.
По словам Елены, итальянские мужчины уделяют больше внимания уходу за собой, даже больше, чем женщины, что также стало для неё открытием.
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