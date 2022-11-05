Экс-президент США Дональд Трамп впервые после августовских обысков у него дома принявший участие в массовом мероприятии — митинге "Спасём Америку" в штате Пенсильвания. И шокировал даже своих сторонников -республиканцев, среди которых были кандидаты в губернаторы и в Сенат.
Во время своего выступления Трамп назвал обращение Джо Байдена к нации (выступал глава Белого дома в четверг во Флориде) "самой злобной, ненавистной и вызывающей разногласия речью, когда-либо произносимой президентом".
Возмутило бывшего президента то, что преемник сообщил американцам, будто бы сам Трамп и члены республиканской партии "представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики".
Не любящий оставаться в долгу политик-миллиардер назвал президента Байдена "врагом государства, очернившим 75 миллионов граждан", угрожая "ответной реакцией, подобной которой никто никогда не видел".
"Он враг государства, если вы хотите знать правду. Враг государства — это он и группа, которая его контролирует, которая кружит вокруг него: "сделай это, сделай это, Джо ".
"То, что сделал Трамп, назвав Байдена "врагом государства" перед своей малообразованной толпой, буквально угрожает президенту. Эта речь была направлена на подстрекательство внутренних террористов к убийству агентов ФБР и членов администрации Байдена", — отреагировал адвокат и писатель Сет Абрамсон, предположив, что "все, что он говорит, свидетельствует о будущем насилии".
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