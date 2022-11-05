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Трамп "договорился" до подозрения в подстрекательстве к внутреннему терроризму

Мир

Экс-президент США Дональд Трамп впервые после августовских обысков у него дома принявший участие в массовом мероприятии — митинге "Спасём Америку" в штате Пенсильвания. И шокировал даже своих сторонников -республиканцев, среди которых были кандидаты в губернаторы и в Сенат.

Трамп "договорился" до подозрения в подстрекательстве к внутреннему терроризму

Во время своего выступления Трамп назвал обращение Джо Байдена к нации (выступал глава Белого дома в четверг во Флориде) "самой злобной, ненавистной и вызывающей разногласия речью, когда-либо произносимой президентом".

Возмутило бывшего президента то, что преемник сообщил американцам, будто бы сам Трамп и члены республиканской партии "представляют экстремизм, который угрожает самим основам нашей республики".

Не любящий оставаться в долгу политик-миллиардер назвал президента Байдена "врагом государства, очернившим 75 миллионов граждан", угрожая "ответной реакцией, подобной которой никто никогда не видел".

"Он враг государства, если вы хотите знать правду. Враг государства — это он и группа, которая его контролирует, которая кружит вокруг него: "сделай это, сделай это, Джо ".

Реакция на эмоциональную речь Трампа

"То, что сделал Трамп, назвав Байдена "врагом государства" перед своей малообразованной толпой, буквально угрожает президенту. Эта речь была направлена на подстрекательство внутренних террористов к убийству агентов ФБР и членов администрации Байдена", — отреагировал адвокат и писатель Сет Абрамсон, предположив, что "все, что он говорит, свидетельствует о будущем насилии".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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