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Ольга Лебедева

Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта Украина вышли на новый уровень

Мир

Американский производитель оружия компания General Atomics предложил Киеву купить "абсолютно даром" — всего за один доллар — два беспилотника Reaper MQ-9. Поразительная щедрость? Вовсе нет. Если украинцы соблазняться "халявой", то попадут в долговую яму, которая им вряд ли когда-нибудь снилась.

Грабить без стеснения: попытки выжать больше денег из проекта Украина вышли на новый уровень

О "сомнительной", с точки зрения здравого смысла, сделке рассказало издание The Wall Street Journal.

"В случае покупки этих беспилотников, Киеву придется потратить на доставку двух старых дронов MQ-9A Block 1 $10 млн. А потом каждый год платить по $8 млн за техобслуживание самих аппаратов и идущей с ними в комплекте мобильной наземной станцией управления беспилотниками", — пишет газета со ссылкой на источники в компании General Atomics.

По данным The Wall Street Journal, гендиректор оружейной фирмы Линден Блу предложил эту идею украинскому военному атташе ещё в январе. Комментировать это, отмечает издание, отказываются и в Киеве, и в Вашингтоне. А вот представитель компании К. Марк Бринкли посетовал, что переговоры между украинским правительством и General Atomics ведутся уже "много месяцев”.

"Мы считаем, что Украине нужны такие возможности, как Reaper, и как можно скорее”, — сказал Бринкли.

По словам военных специалистов, дроны Reaper с размахом крыльев чуть более двух метров и продолжительностью работы не менее 12 часов при полной загрузке обладают огромными наступательными возможностями, и их проблематично выдать за исключительно оборонительное оружие.

Впрочем, кого это на Западе может сподвигнуть отказаться от денег? Напомню, что США, вооружив Украину более чем 700 дронами-камикадзе Switchblade и 1800 дронами-камикадзе Phoenix Ghost, способными бомбить цели с пикирования, а также несколькими разведывательными беспилотниками, продолжает настаивать на том, что их помощь носит в основном оборонительный характер.

К слову, идея с "передачей" Киеву "старых ударных беспилотников Reaper", которые в течение многих лет Пентагон пытался списать, возникла в военном ведомстве США — если верить изданию Politico — "ещё весной". Но тогда, говорят, от идеи отказались из-за опасений, что "некоторые из них почти наверняка будут сбиты российскими военными", что "приведет к утечке технологий".

И вот теперь, когда аналитики Пентагона пришли к выводу, что на проекте Украина пора ставить крест ввиду его нерентабельности, видимо, принято решение пожертвовать-таки некоторыми устаревшими технологиями ради возможности неплохо заработать. Тем более, что украинский президент сам предложил производителям оружия "выгодное сотрудничество". Об этом подробнее здесь

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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