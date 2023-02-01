WSJ: списанные Пентагоном дроны Reaper "за доллар" обойдутся Украине в $18 млн

Американская компания General Atomics предложила продать Украине два беспилотника Reaper MQ-9 "за доллар", но умолчала, в какую сумму обойдётся доставка дронов и их обслуживание.

Разговоры о передаче Киеву БПЛА велись с начала спецоперации ВС РФ. Тогда американские СМИ писали, что Пентагону лучше отдать "старые" дроны украинским властям, это обойдётся намного дешевле утилизации.

"General Atomics уже много месяцев обсуждает потребности украинских вооруженных сил со своим правительством и по-прежнему склонна поддерживать их любыми возможными способами", — заявил представитель компании Марк Бринкли в интервью изданию The Wall Street Journal.

Журналистам удалось выяснить: передача беспилотников "за доллар" подразумевает, что Киев оплатит $10 млн за доставку БПЛА на Украину и подпишет контракт на регулярное ежегодное техобслуживание, стоимостью ещё $8 млн.