Washington Post передал Москве предложение Госдепа, от которого она "не сможет отказаться"

Очередной сигнал о том, что Вашингтон ищет путь сворачивания украинского конфликта, при котором сам он не понесёт ни репутационных, ни каких бы то ни было иных потерь (по-русски желание называется "выйти сухим из воды") передала газета The Washington Post, опубликовавшая "размышления" госсекретаря США "об Украине".

По сути, это некое опосредованное послание Москве, переданное через аффилированное ЦРУ СМИ. Содержание материала интересно тем, что

власти США, фактически делают предложение "от которого нельзя отказаться", поскольку оно содержит ряд "уступок" касающихся требований безопасности России; про интересы Киева Энтони Блинкен в тексте не упоминает, что можно расценивать как подтверждение — мировой жандарм ведёт войну против России, а украинцы — всего лишь инструмент.

"Не переходите в наступление"

Корреспондент The Washington Post в Москве Джон Хелмер "перевёл" предложение Блинкена, снабдив его собственными комментариями и пояснениями. Как мне кажется, очень красноречивыми и не лишёнными логики.

Например, пассаж про то, что "американское оружие помогает распылить силы вторжения Путина", но при этом основное требование Байдена — не довести дело до Третьей мировой.

Или вот это:

"По мнению Блинкена, колоссальная неспособность России достичь своих военных целей должна теперь побудить Соединенные Штаты и их союзников задуматься о послевоенной Украине — и о том, как создать справедливый и прочный мир, который поддержит территориальную целостность Украины и позволит ей сдерживать и, при необходимости, защищаться от любых будущих агрессий. Другими словами, Россия не должна иметь возможности отдохнуть, перегруппироваться и снова атаковать".

Что там, за туманом?

Читающему месседж Вашингтона может показаться, что

Штаты признают российский контроль над Крымом, Донбассом, Запорожьем и Херсоном как свершившийся факт; Украина будет иметь демилитаризованный статус, а развертывание ракет HIMARS, танков Leopard и Abrams будет ограничено западной частью страны и сохранено в качестве "сдерживающего фактора от дальнейших атак России".

На самом же деле речь идёт о разделе Украины, включая демилитаризованную зону, в обмен на отмену российским генштабом пока не объявленного, но очень ожидаемого — судя по всему, со страхом — масштабного наступления, которое может быть столь же губительным для Киева, как и прекращение его доступа Киева к морю. В первую очередь потому, что НАТО лишится возможности поставлять оружие через польскую границу.

Второй момент:

предложение США, названное Блинкеном дорогой к "справедливому и прочному миру, уважающему территориальную целостность Украины", тоже не совсем о том, о чём бы компании президента Зеленского хотелось.

Скорее всего, Киеву позволено будет сохранять те западные земли, которые Польша очень хочет "откусить". Но и только.

Момент третий.

Возможность прямого соглашения между Вашингтоном и Москвой о "постконфликтном военном балансе", в частности, о неприсоединении Украины к НАТО.

Что касается самой Украины, американцы, похоже, верят, что она будет "сильной, некоррумпированной экономикой с членством в Европейском Союзе".

Интересно бы услышать в этой связи мнение Брюсселя…

"Москва на такое не купится"

По мнению геополитического аналитика Пепе Эскобара (Великобритания), "размышления Блинкена" — пустое сотрясание воздуха, поскольку в Москве давно поняли, что "американцы недоговороспособны" и заключать с ними сделки, как говорится, себе дороже.

"Все, что осталось ценного в Украине, уже было поглощено не только её монументально коррумпированной олигархией, но, прежде всего, инвесторами и спекулянтами разновидности BlackRock. Корпоративные стервятники просто не могут позволить себе потерять украинские порты экспорта зерна, а также условия торговых соглашений, заключенных с ЕС до войны. И они в ужасе от мысли, что российское наступление может захватить Одессу, главный морской порт и транспортный узел на Черном море, что оставит Украину без выхода к морю, — констатирует главред Asia Times.

Он считает, что "послание" — ничто иное как очередная (если вспомнить Минские соглашения) попытка США, "дав России несколько пряников", выиграть "в надежде отсрочить или даже отменить наступление в ближайшие месяцы".

"Даже агенты-диссиденты старой вашингтонской школы делают ставку на то, что этот маневр ничего не даст: в классическом режиме стратегической двусмысленности русские продолжат свою объявленную кампанию демилитаризации, денацификации и отмены электрификации. Они "остановятся на достигнутом" когда и где сами захотят, к востоку от Днепра. Или за его пределами".

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