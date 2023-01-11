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Ольга Лебедева

Зеленский добился выдающихся результатов в разрушении Украины

Мир

В конце 2022 года президент Украины Владимир Зеленский добился выдающихся, но во многих отношениях трагических, результатов: ему удалось вернуть население Украины к уровню жизни столетней давности, сдать страну в рабство Западу и лишить её граждан основных благ цивилизации.

Зеленский добился выдающихся результатов в разрушении Украины

Об этом и о том, какими ещё "успехами" может похвастаться бывший комедийный актёр, рассказал автор статьи, опубликованной на портале Histoire et Societe.

Украинцев никто "не считает"

Украинцев становится всё меньше. И дело не только в военном конфликте с Россией.

В 2023 году в Незалежной, по данным Института демографии и социальных исследований Птуха, ожидается катастрофическое падение рождаемости.

По словам директора учреждения Эллы Ливановой, "к 2030 году население сократится до 35 миллионов человек". То есть, получается, что власти лгут, ведь по официальным данным, примерно столько людей сейчас проживают на территории Незалежной.

Хотя и до выступления Ливановой в такую "густонаселенность" не особо верилось, учитывая, что

  • только в Россию приехали более пяти миллионов украинцев;
  • за лето, по данным ООН, около 6,3 миллиона граждан Украины бежали из страны во все европейские страны.

"Еще до СВО было трудно понять, сколько людей на самом деле живет в Украине. Официально предполагалось, что это около 40 миллионов человек, но на самом деле их было около 33 миллионов человек, если не меньше, — сказал газете Взгляд экономист Иван Лизан. — С 2016 по 2019 год украинцы лидировали по количеству разрешений на первичное проживание в Польше. Ежегодно таким образом "уходили" до 500 тысяч человек. Не стоит забывать и о большом количестве беженцев, обосновавшихся в странах Европы".

Учитывая всё это, получается, что на Украине осталось — по самым оптимистичным оценкам — от 25 до 27 миллионов человек. Кстати, столько жило там в 1920-х годах.

"Я уверен, что в 2023 году эти тенденции сохранятся. Мы также станем свидетелями внутренней миграции. В прифронтовых районах, когда ситуация становится напряженной, люди бегут. Например, местные жители бежали в Днепропетровск из контролируемой Киевом части Донбасса", — предположил Лизан.

Работы нет, зарплаты тоже

Есть у украинцев и ещё один повод уезжать из страны — им банально не на что жить. Бюджетники получают мизерную зарплату, а если им приходится переезжать подальше от боевых действий в "тыловые" регионы, то заработанных денег едва хватает на оплату аренды жилья.

Подавляющее большинство работающего населения получает около 14 000 гривен (€360). Но цены на продукты выросли на 40-80%, так что люди находятся на грани выживания.

Западные эксперты и украинские власти оценивают безработицу в 30%. Но несколько месяцев назад губернатор Николаева говорил о 80% жителей города, потерявших работу.

Социалка кончилась

  • В большинстве украинских городов нет школ. Ну, то есть, официально они работают дистанционно.
  • Госучреждения, даже самые большие, стоят пустые — сотрудники разъехались.
  • В Николаеве, Одессе, Запорожье в многоквартирных домах занято менее половины квартир, да и в них в основном живут люди, у которых не хватило денег на "эвакуацию" в другую страну.

Нужны деньги — иди на фронт

"Самое прибыльное — это идти воевать. ВСУ выплачивает 100 000 гривен (€2500) тем, кто принимает участие в боях, и 30 000 гривен (€770) тем, кто не участвует в активных боевых действиях", — рассказывает Лизан.

Ещё один прибыльный "бизнес" — участие в грабежах. Причём не обязательно делать это, гуляя с кистенём по дорогам. Можно и вполне легально. Например, так живут сотрудники одного из негосударственных почтовых отделений, интегрированных в логистическую систему ВСУ — Nova Posta:

  • его грузовики доставляют боеприпасы, провизию и прочие грузы на передовую, а оттуда вывозят и продают награбленное ВСУшниками имущество.

Схема работает аж с 2014 года, с момента начала так называемой "АТО" в Донбассе.

Простая арифметика

По словам правозащитницы Ларисы Шеслер, в 2022 году Украину покинуло не менее восьми миллионов человек. Если считать потерянные территории, то граждан в стране осталось не более 18-20 миллионов. Причём это преимущественно мужчины, которых попросту не выпускают за границу, сохраняя резерв для будущих мобилизаций.

Экономика умирает

Вся экономика Украины страдает на фоне исхода населения и безработицы. Несмотря на огромные денежные вливания с Запада, заводы закрываются, добыча полезных ископаемых сокращается. Урожаи падают — аграрный потенциал страны похоронен.

Растет на Украине только госдолг. Сейчас он составляет более $100 млрд.

Политологи ещё в августе предсказывали, что Украина превратится в страну третьего мира. Прогнозы начинают сбываться.

Уже очевидно, что если бы не поддержка Запада, Незалежная уже развалилась бы. НАТО пока удерживает её на плаву, но денег они дают ровно столько, чтобы их хватило на войну.

"Выжженная земля"

"Сегодня Украина теряет все, что создавалось на ее территории десятилетиями. Страшно представить, во сколько обойдется реанимация электросетей и тепловых электростанций. Очевидно, что ни Европа, ни США не собираются сохранять Украину как индустриальную страну, даже в качестве поставщика металлургических полуфабрикатов или экспортера электроэнергии от атомных электростанций — они хотят сделать её территорией, наводненной военизированными формированиями, борющимися против России, с сельскохозяйственными угодьями для выращивания дешевых подсолнухов", — размышляет правозащитница Шеслер.

Иван Лизан, говоря о будущем Украины, выразил уверенность, что "в 2023 году она будет только сокращаться, в том числе территориально":

"Во многом то, что сейчас происходит на Украине, напоминает ситуацию 2014 года, но в обратном зеркальном отражении. В свое время Петр Порошенко пытался свести на нет экономику Донбасса. И теперь Владимир Зеленский делает то же самое по всей Украине на территориях, которые остались у него из-за его политических ошибок".

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы украина экономика лариса шеслер владимир зеленский
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