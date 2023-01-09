Православное Рождество на Украине превратилось в самый настоящий хоррор. И не только потому, что власти страны устроили беспредел в отношении священнослужителей, начав лишать гражданства особо несговорчивых. И даже не потому, что президент Зеленский и его команда отказались от предложенного российской стороной перемирия на время главного для всех верующих христиан праздника.
Нашлись в Незалежной деятели, которые наглядно показали — благодаря интернету — всему миру, с чем именно сражаются в этой, считающей себя европейской, стране российские солдаты.
На этом фото — листовка к рождественскому концерту в Львовском органном зале. Стилизованный шрифт представляет собой надпись, как будто бы выложенную из тел убитых русских солдат.
Как пояснил военкор Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале, "шрифт афиши собран в специальной бандеровской программе из фотоизображений наших погибших солдат снятых с квадрокоптера".
Судя по реакциям украинских пользователей соцсетей, куда эта рекламка выложена, людей с нормальной психикой в стране 404 практически не осталось.
Интересен и тот факт, что спустя почти трое суток после появления этого, ставшего на Украине мемом, изображения, ни одно западное издание, его "не заметило". Да и так называемые "пацифисты", уехавшие из России — тоже. Они, наверное, всё ещё думают, как привязать это "креативное творчество" к мантре "на Украине нет нацизма".
Мнение всех россиян (очень хочется в это верить) высказал писатель Захар Прилепин. Лично я готова подписаться под каждым его словом:
Если у кого-то вдруг всё ещё остаются иллюзии по поводу того, что ненависть у русским на Украине — идеология отдельной группы населения, а в основной массе украинцы остаются братским нам народом, то вот ещё одна показательная история.
Её рассказал Telegram-канал V-Рука Кремля-Z.
Живет в Незалежной некая дама-блогер. До СВО у неё был довольно интересный канал по кулинарии, где она вещала на русском языке и охотно общалась с подписчиками из России. После 24 февраля прошлого года "хозяюшка" перешла на мову (что в общем-то понять можно) и резко возненавидела русских.
А аккурат перед новым годом, ведя стрим с ярмарки новогодних игрушек, показала Санта Клауса с чёрным мешком, назвав его святым Николаем и предположив, что в мешке у него особый подарочек — "мёртвый москаль".
"Так что, друзья, там не только нацики потеряли человеческий облик и озверели, расстреливая и истязая наших пленных. Это похоже на какое-то всеобщее помешательство на почве массово проводимого годами нейролингвистического программирования, а точнее — зомбирования.
Лечится ли это заболевание? Даже не знаю. Моя сестра из Киева несла примерно такую же скотскую ахинею, когда мы с ней ещё общались в начале СВО", — пишет автор канала.
И таких историй — о разорванных украинцами родственных узах — огромное количество.
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США никогда не решатся вступить в прямую войну с Россией после поражения Украины и потому будут использовать посредников для продолжения конфликта.