Концерт перед Рождеством: новые доказательства массовости нацизма на Украине

Православное Рождество на Украине превратилось в самый настоящий хоррор. И не только потому, что власти страны устроили беспредел в отношении священнослужителей, начав лишать гражданства особо несговорчивых. И даже не потому, что президент Зеленский и его команда отказались от предложенного российской стороной перемирия на время главного для всех верующих христиан праздника.

Нашлись в Незалежной деятели, которые наглядно показали — благодаря интернету — всему миру, с чем именно сражаются в этой, считающей себя европейской, стране российские солдаты.

На этом фото — листовка к рождественскому концерту в Львовском органном зале. Стилизованный шрифт представляет собой надпись, как будто бы выложенную из тел убитых русских солдат.

Как пояснил военкор Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале, "шрифт афиши собран в специальной бандеровской программе из фотоизображений наших погибших солдат снятых с квадрокоптера".

Судя по реакциям украинских пользователей соцсетей, куда эта рекламка выложена, людей с нормальной психикой в стране 404 практически не осталось.

Интересен и тот факт, что спустя почти трое суток после появления этого, ставшего на Украине мемом, изображения, ни одно западное издание, его "не заметило". Да и так называемые "пацифисты", уехавшие из России — тоже. Они, наверное, всё ещё думают, как привязать это "креативное творчество" к мантре "на Украине нет нацизма".

Даже у писателей мало цензурных слов

Мнение всех россиян (очень хочется в это верить) высказал писатель Захар Прилепин. Лично я готова подписаться под каждым его словом:

Бандеровцы — массовый диагноз

Если у кого-то вдруг всё ещё остаются иллюзии по поводу того, что ненависть у русским на Украине — идеология отдельной группы населения, а в основной массе украинцы остаются братским нам народом, то вот ещё одна показательная история.

Её рассказал Telegram-канал V-Рука Кремля-Z.

Живет в Незалежной некая дама-блогер. До СВО у неё был довольно интересный канал по кулинарии, где она вещала на русском языке и охотно общалась с подписчиками из России. После 24 февраля прошлого года "хозяюшка" перешла на мову (что в общем-то понять можно) и резко возненавидела русских.

А аккурат перед новым годом, ведя стрим с ярмарки новогодних игрушек, показала Санта Клауса с чёрным мешком, назвав его святым Николаем и предположив, что в мешке у него особый подарочек — "мёртвый москаль".

"Так что, друзья, там не только нацики потеряли человеческий облик и озверели, расстреливая и истязая наших пленных. Это похоже на какое-то всеобщее помешательство на почве массово проводимого годами нейролингвистического программирования, а точнее — зомбирования. Лечится ли это заболевание? Даже не знаю. Моя сестра из Киева несла примерно такую же скотскую ахинею, когда мы с ней ещё общались в начале СВО", — пишет автор канала.

И таких историй — о разорванных украинцами родственных узах — огромное количество.