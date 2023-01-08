В борьбу за деньги для Украины включились бывшие политические тяжеловесы США

Среди спонсоров Украины в её конфликте против России наметился очевидный раскол. Причём настолько серьёзный, что политикам "партии войны" в США пришлось звать на подмогу отошедших от дел "тяжеловесов", чтобы они надавили авторитетом на сомневающихся в необходимости продолжать финансировать страну 404.

Экс-госсекретарь США Кондолиза Райс и экс-министр обороны Роберт Гейтс признали, что экономика и вооруженные силы Украины почти полностью зависят от финансовой помощи Запада, и, если не произойдет резкого поворота, её "шансы на победу ускользают".

"Экономика Украины в руинах, — написали бывшие главы Пентагона и Госдепа в статье для The Washington Post, опубликованной в субботу под названием "Время не на стороне Украины". — Военный потенциал и экономика страны в настоящее время почти полностью зависят от поставок с Запада, и, если Украина не сможет провести успешное наступление в ближайшем будущем, Запад будет оказывать давление на президента Владимира Зеленского, чтобы он договорился о прекращении огня с президентом России Владимиром Путиным, несмотря на то что украинский лидер неоднократно отказывался это рассматривать".

Бывшие официальные лица США, которые в своё время работали над отношениями с Россией, и "оба неоднократно имели дело с Путиным" (это цитата из статьи), утверждают:

"Он (Владимир Путин) считает, что время на его стороне: он может измотать украинцев, потому что единство Запада в поддержке Украины, равно как и вообще помощь Киеву со стороны США и Европы в конечном итоге ослабнут и разрушатся. Безусловно, российская экономика и люди пострадают по мере продолжения войны, но россияне пережили гораздо худшее".

Сейчас же, дуэтом утверждают экс-руководители Госдепа и Пентагона, время играет на стороне России, которая уже взяла под контроль "большую часть её (Украины) минеральных богатств, промышленного потенциала и значительных сельскохозяйственных угодий".

США мир на Украине по-прежнему не нужен

Если кто-то вдруг подумает, что бывшие высокопоставленные американские чиновники написали это всё, чтобы вразумить своих "сменщиков", сейчас принимающих решения, то могу вас разочаровать — всё совсем наоборот:

"В нынешних обстоятельствах любое соглашение о прекращении огня, достигнутое путем переговоров, оставит российским силам сильную позицию. Это неприемлемо. Единственный способ избежать такого сценария для Соединенных Штатов и их союзников — срочно предоставить Украине резкое увеличение военных поставок, чтобы дать им возможность оттеснить российские силы на востоке и юге".

То есть, по мнению Кондолизы Райс и Роберта Гейтса, власти США должны прекратить рефлексировать и спорить между собой, а вместо этого надавить на союзников и быстренько, в течение нескольких недель, дать украинцам всё, чего те просят:

мобильную бронетехнику, включая Bradley (которые, к слову, уже обещаны Киеву),

решить логистические проблемы, связанные с отправкой американских тяжелых танков Abrams,

ракеты большей дальности,

современные беспилотники,

"значительные" запасы боеприпасов,

"больше возможностей для разведки и наблюдения и другое оборудование".

Ближайшие поставки на Украину

Киев постоянно в последнее время говорит, что планирует крупное наступление весной, но Райс и Гейтс утверждают, что для Украины всё может закончится в течение "недель, а не месяцев”. И именно поэтому они настаивают на срочной отправке Киеву тяжелого оружия. Хотя США уже выделили Украине более $110 млрд военной и экономической помощи с февраля 2022 года, Вашингтон заявил, что не будет отправлять тяжелые танки. Экс-чиновники нашли выход — вместо Штатов Германия и другие союзники "должны восполнить эту потребность" ВСУ:

администрация Байдена предоставит Украине 50 боевых машин пехоты Bradley — самую современную бронетехнику, отправленную Киеву на сегодняшний день, — в рамках пакета вооружений на $3 млрд;

Франция пообещала несколько колесных "легких танков",

Германия — 40 боевых машин пехоты Marder.

Но Киеву всего этого мало. Напомню, в декабре украинский главком Валерий Залужный заявил, что ему потребуется еще 300 танков, до 700 боевых машин пехоты и 500 гаубиц для проведения наступательных операций. Это — на минуточку — больше, чем количество таких машин, имеющееся в Британии или ФРГ.

"Америка в опасности"

Во всём этом есть одна "умилительная" деталь, в очередной раз подтверждающая: американские политики (даже бывшие) — люди незлопамятные. В том смысле, что сделанного ими зла не помнят. Ведь только так можно объяснить следующий пассаж:

"В конце концов, наша безопасность оказалась под угрозой, и мы были втянуты в конфликт. На этот раз экономики мира, включая нашу, уже ощущают инфляционное воздействие и замедление роста, вызванные целенаправленной агрессией Путина. Лучше остановить его сейчас, пока от Соединенных Штатов и НАТО в целом не потребовали большего. У нас есть решительный партнер в лице Украины, который готов нести последствия войны, чтобы нам самим не пришлось делать это в будущем".

Изумительная способность перекладывать ответственность с больной головы не здоровую…

Ну а чтобы уж совсем никаких сомнений не осталось по поводу "больной" и "здоровой" головы, а также причин происходящего, предлагаю посмотреть видео восьмилетней давности, на котором Кондолиза Райс объясняет, что главная задача США — устранить Россию как конкурента на газовом рынке:

ДЛЯ СПРАВКИ

Кондолиза Райс была госсекретарем США с 2005 по 2009 год.

Роберт М. Гейтс был министром обороны с 2006 по 2011 год.

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