Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ольга Лебедева

СВО разбила вдребезги иллюзии России, США, Европы и даже Украины

Мир

Российская СВО на Украине запустила цепь событий, приведших к глобальным потрясениям в сферах экономики и политики. Их эффект сопоставим с эффектами мировых войн. Но проблема ещё и в том, что сейчас процесс находится в начальной стадии, и со временем в него будут втянуты новые игроки.

СВО разбила вдребезги иллюзии России, США, Европы и даже Украины

Почему мы сейчас имеем то, что имеем? На этот вопрос попытался ответить информационный аналитик, сооснователь и редактор проекта "Ватфор" Сергей Полетаев, проанализировавший ошибки главных действующих лиц происходящей сейчас драмы.

Россия

Россия лишилась всех иллюзий по поводу договороспособности "западных партнеров" и их готовности соблюдать договорные обязательства.

"На протяжении всей постсоветской эпохи мы пытались решить украинский вопрос мирным путем, исходя из предположения, что так будет лучше для всех", — констатирует Полетаев, отмечая выгоды наших контрагентов такого развития событий:

  • Запад получал бы "предсказуемую ситуацию в области безопасности и чёткие правила игры";
  • Западная Европа укрепила бы связи с Россией и получила бы доступ к ее обширному рынку;
  • Украина могла бы "мягко интегрироваться в Европу", сохранив отношения с РФ.

Но "партнёров" это не устраивало, как оказалось. И в 2014-ом они запустили необратимый процесс, который не оставил Москве вариантов для манёвра — вооруженный конфликт стал неизбежен.

Крах наших иллюзий

"Что именно пошло не так в конце февраля прошлого года, мы не узнаем еще некоторое время. Однако если у Москвы была цель решить украинскую проблему по грузинскому сценарию 2008 года — малой кровью и в течение нескольких дней, — эта цель явно не была достигнута.

Надеюсь, российские иллюзии были окончательно развеяны, и наше политическое и военное руководство больше не полагается на рациональное поведение как Запада, так и Киева. Однако пока ход военного наступления говорит скорее об обратном", — пишет Полетаев в своём Telegram-канале.

Аналитик отмечает, что "в течение 2022 года мы не знали, что делать дальше, как будто ждали, пока противнику надоест раньше, чем нам, и, наконец, начнутся переговоры по-существу".

"Возможно, мы сделаем это (начнём воевать в полную силу) в этом году. Возможно, армия просто сейчас готовится, а не ждёт".

США

"Мир это мы"

Главная иллюзия США выросла из веры в то, что они, став мировым гегемоном и мировым же жандармом после окончания холодной войны, таковыми и остаются. И что всё в мире происходит по воле Вашингтона.

"Проще говоря, все будет так, как я хочу, а если нет, у меня достаточно средств, чтобы умаслить и наказать тех, кто не согласен".

Вот эта упёртость и привела к нынешнему кризису: элиты США не смогли достичь соглашения с Россией, сохранив лицо и даже получив экономическую и политическую выгоду. Хотя Москва со своей стороны была готова к компромиссу.

Во всем мире ситуация аналогична: везде Соединенные Штаты действуют по принципу "Сила важнее права”. И наплевать им на очевидный для всех факт: позиции Америки резко ослабли, и процесс этот продолжается:

  • на Ближнем Востоке Байдену это уже неоднократно давали понять;
  • конфликт с Китаем не за горами;
  • бомбы замедленного действия под отношения США с союзниками в Европе и Азии заложены и, вероятно, сработают в ближайшие годы.

"Отсюда и косность, и истеричность американской внешней политики", — предполагает Полетаев.

"Жар загребать можно чужими руками"

Вторая иллюзия, распространившаяся на всех членов НАТО: военный конфликт можно выиграть без прямого участия. Её прямо сейчас уничтожает украинский кейс.

Западная Европа

Страны Западной Европы уверовали в то, что процветают многие десятилетия исключительно потому, что они мудро выстроили свою жизнь по "демократическим" принципам. На самом же деле — и это тоже показал кризис вокруг Украины — благополучие ЕС покоилось на двух китах:

  1. американской военной, политической и экономической "крыше";
  2. дешевых российских ресурсах.

Теперь "лавочка" закрыта. Причём руками европейских же политиков.

"Блок лишен крупного рынка, важнейшей ресурсной базы и загнан в почти колониальную зависимость от Вашингтона, который в отличие от Западной Европы обладает реальной военной мощью и контролирует политические и экономические процессы во всем мире".

Ближайшее будущее Евросоюза нерадостно:

  • много лет высоких цен на энергоносители приведёт к деиндустриализации и падения уровня жизни,
  • вероятность торговой войны с США в условиях глобальной рецессии,
  • субсидирование разоренной Украины в течение многих лет,
  • сотни миллиардов убытков от потерянных накопленных инвестиций…

Список можно продолжать, ведь никуда не делись миграционные проблемы и слабость экономик Европы Южной, которую Западная "тянет на себе".

Украина

Главная иллюзия Украины — возможность построения мононационального, враждебного России государства, которому будут бесконечно помогать со всех сторон.

Майдан 2014 года превратил Незалежную в "дрон-камикадзе Запада против России", который, подчиняясь чужой воле, угробил собственную экономику и значительную часть населения.

"Сейчас Запад служит мощным тылом для Украины, ценой значительных затрат, но при этом избегает прямого участия в боевых действиях, перекладывая всё их бремя на Киев. Чем бы ни закончилась горячая фаза конфликта, похоже, что опустошенной Украине придется справляться с последствиями самостоятельно, и чем дальше это будет продолжаться, тем тяжелее они будут".

Читайте также:

RI: четыре страны Европы могут исчезнуть ради интересов США

Турки хотят, чтобы Анкара "повернулась к России передом, а к США — задом"

Прогноз от The Economist: 10 трендов 2023 года

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы сша европа россия украина
Новости
Генерал РФ Картаполов: обойтись лишь резервистами в случае масштабной войны нельзя
Доброволец Алексей: все бойцы ВС РФ в Донбассе надеются изгнать врага с родной земли в 2023 году
CNN: боевик ВСУ заявил, что в Соледаре никто не считает погибших
МИД Казахстана: Астана не причастна к установке "юрты несокрушимости" в Буче
Взятие Соледара практически отрезало ВСУ в Артёмовске от снабжения
Читатели Die Welt* о внезапном визите Бербок в Харьков: "Можно она там и останется?"
Бекман: украинский конфликт закончится ядерным ударом, если не будет заморожен
Посол Антонов осудил решение США обучить военных ВСУ применять ЗРК Patriot
Американский наёмник ВСУ Линдквист разрыдался на камеру: Киев посылает людей на убой
Украинский генерал Павлюк заявил о подготовке Киевской области к обороне
Популярное
Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ

Генерал-полковник Александр Лапин стал руководителем Главного штаба Сухопутных войск Вооружённых сил России.

Генерал Лапин возглавил Главный штаб Сухопутных войск Вооружённых сил РФ
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
РВ: пленные ВСУ заявили об обстановке в войсках Украины и колоссальных потерях
Военком Вдовин объяснил отсутствие списков пострадавших после удара ВСУ в Макеевке
РИА Новости: военные ВС РФ заявили о дуэли с танками ВСУ
Знак зодиака 11 января: знаменитые Козероги Соломон Соловьев Требуются специалисты по починке военных трофеев Вячеслав Шпаковский Священная Всенародная Операция: в единстве — ключ к победе Людмила Черткова
Автор NDP Галас назвал требование Польши репараций у Германии началом конца
South Front: русские объявили конкурс на первую подбитую БМП Bradley или танк Leopard
ВС РФ в Донбассе выходят из позиционного тупика и начнут быстрое наступление
ВС РФ в Донбассе выходят из позиционного тупика и начнут быстрое наступление
Последние материалы
СВО разбила вдребезги иллюзии России, США, Европы и даже Украины
Посол Антонов осудил решение США обучить военных ВСУ применять ЗРК Patriot
Американский наёмник ВСУ Линдквист разрыдался на камеру: Киев посылает людей на убой
Украинский генерал Павлюк заявил о подготовке Киевской области к обороне
Командир "Рамзес" о боевой обстановке под Донецком: "На твёрдую четвёрку"
Ополченец из ДНР Кудрявцев: в украинском плену мне отрезали палец, били ножом и током
Ведущий Fox News Карлсон: в США замалчивают правду о боях на Украине
FP: Турция поставляет Украине кассетные бомбы американского образца
ВКС РФ в спецоперации начали применять новейшие ракеты "Изделие 305" с вертолётов Ка-52М
РИА Новости: артиллерия РФ уничтожила расчёты польских миномётов в ЛНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников