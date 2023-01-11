СВО разбила вдребезги иллюзии России, США, Европы и даже Украины

Российская СВО на Украине запустила цепь событий, приведших к глобальным потрясениям в сферах экономики и политики. Их эффект сопоставим с эффектами мировых войн. Но проблема ещё и в том, что сейчас процесс находится в начальной стадии, и со временем в него будут втянуты новые игроки.

Почему мы сейчас имеем то, что имеем? На этот вопрос попытался ответить информационный аналитик, сооснователь и редактор проекта "Ватфор" Сергей Полетаев, проанализировавший ошибки главных действующих лиц происходящей сейчас драмы.

Россия

Россия лишилась всех иллюзий по поводу договороспособности "западных партнеров" и их готовности соблюдать договорные обязательства.

"На протяжении всей постсоветской эпохи мы пытались решить украинский вопрос мирным путем, исходя из предположения, что так будет лучше для всех", — констатирует Полетаев, отмечая выгоды наших контрагентов такого развития событий:

Запад получал бы "предсказуемую ситуацию в области безопасности и чёткие правила игры";

Западная Европа укрепила бы связи с Россией и получила бы доступ к ее обширному рынку;

Украина могла бы "мягко интегрироваться в Европу", сохранив отношения с РФ.

Но "партнёров" это не устраивало, как оказалось. И в 2014-ом они запустили необратимый процесс, который не оставил Москве вариантов для манёвра — вооруженный конфликт стал неизбежен.

Крах наших иллюзий

"Что именно пошло не так в конце февраля прошлого года, мы не узнаем еще некоторое время. Однако если у Москвы была цель решить украинскую проблему по грузинскому сценарию 2008 года — малой кровью и в течение нескольких дней, — эта цель явно не была достигнута. Надеюсь, российские иллюзии были окончательно развеяны, и наше политическое и военное руководство больше не полагается на рациональное поведение как Запада, так и Киева. Однако пока ход военного наступления говорит скорее об обратном", — пишет Полетаев в своём Telegram-канале.

Аналитик отмечает, что "в течение 2022 года мы не знали, что делать дальше, как будто ждали, пока противнику надоест раньше, чем нам, и, наконец, начнутся переговоры по-существу".

"Возможно, мы сделаем это (начнём воевать в полную силу) в этом году. Возможно, армия просто сейчас готовится, а не ждёт".

США

"Мир это мы"

Главная иллюзия США выросла из веры в то, что они, став мировым гегемоном и мировым же жандармом после окончания холодной войны, таковыми и остаются. И что всё в мире происходит по воле Вашингтона.

"Проще говоря, все будет так, как я хочу, а если нет, у меня достаточно средств, чтобы умаслить и наказать тех, кто не согласен".

Вот эта упёртость и привела к нынешнему кризису: элиты США не смогли достичь соглашения с Россией, сохранив лицо и даже получив экономическую и политическую выгоду. Хотя Москва со своей стороны была готова к компромиссу.

Во всем мире ситуация аналогична: везде Соединенные Штаты действуют по принципу "Сила важнее права”. И наплевать им на очевидный для всех факт: позиции Америки резко ослабли, и процесс этот продолжается:

на Ближнем Востоке Байдену это уже неоднократно давали понять;

конфликт с Китаем не за горами;

бомбы замедленного действия под отношения США с союзниками в Европе и Азии заложены и, вероятно, сработают в ближайшие годы.

"Отсюда и косность, и истеричность американской внешней политики", — предполагает Полетаев.

"Жар загребать можно чужими руками"

Вторая иллюзия, распространившаяся на всех членов НАТО: военный конфликт можно выиграть без прямого участия. Её прямо сейчас уничтожает украинский кейс.

Западная Европа

Страны Западной Европы уверовали в то, что процветают многие десятилетия исключительно потому, что они мудро выстроили свою жизнь по "демократическим" принципам. На самом же деле — и это тоже показал кризис вокруг Украины — благополучие ЕС покоилось на двух китах:

американской военной, политической и экономической "крыше"; дешевых российских ресурсах.

Теперь "лавочка" закрыта. Причём руками европейских же политиков.

"Блок лишен крупного рынка, важнейшей ресурсной базы и загнан в почти колониальную зависимость от Вашингтона, который в отличие от Западной Европы обладает реальной военной мощью и контролирует политические и экономические процессы во всем мире".

Ближайшее будущее Евросоюза нерадостно:

много лет высоких цен на энергоносители приведёт к деиндустриализации и падения уровня жизни,

вероятность торговой войны с США в условиях глобальной рецессии,

субсидирование разоренной Украины в течение многих лет,

сотни миллиардов убытков от потерянных накопленных инвестиций…

Список можно продолжать, ведь никуда не делись миграционные проблемы и слабость экономик Европы Южной, которую Западная "тянет на себе".

Украина

Главная иллюзия Украины — возможность построения мононационального, враждебного России государства, которому будут бесконечно помогать со всех сторон.

Майдан 2014 года превратил Незалежную в "дрон-камикадзе Запада против России", который, подчиняясь чужой воле, угробил собственную экономику и значительную часть населения.

"Сейчас Запад служит мощным тылом для Украины, ценой значительных затрат, но при этом избегает прямого участия в боевых действиях, перекладывая всё их бремя на Киев. Чем бы ни закончилась горячая фаза конфликта, похоже, что опустошенной Украине придется справляться с последствиями самостоятельно, и чем дальше это будет продолжаться, тем тяжелее они будут".

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