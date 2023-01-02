Прогноз от The Economist: 10 трендов 2023 года

Прогнозы аналитиков разного рода на наступивший год весьма противоречивы: от "ничему не удивляйтесь" до "всё изменится". Однако, в главном сходятся все эксперты:

в 2023-ем ситуация в мире вряд ли кардинально улучшится, поскольку окончания российской СВО на Украине ждать смысла нет.

А это значит, что все негативные процессы, начавшиеся из-за этого, как-то экономический кризис, вызванный кризисом сырьевым (за что коллективный Запад должен быть особо благодарен собственным антироссийским санкциям) будут усугубляться, а по мере роста цен на всё продолжится процесс демонтажа атлантического миропорядка.

А иначе никак, ведь давно известно, что любая экстремальная ситуация на мировой арене вызывает цепную реакцию. Как по волшебству. Или, как говаривал Михаил Булгаков, которого вдруг резко невзлюбили соотечественники в Киеве, "колдовству стоит только начаться, а там его уже ничем не остановишь" …

Каким видится 2023-ий западным экономистам

Британский еженедельник The Economist опубликовал собственный аналитический прогноз на наступивший год. Довольно пессимистичный, надо признать.

Украина

"Цены на энергоносители, инфляция, процентные ставки, экономический рост, нехватка продовольствия — всё зависит от того, как будет развиваться конфликт в ближайшие месяцы. Быстрый прогресс Украины может угрожать России, но наиболее вероятным исходом кажется тупиковая ситуация. Россия попытается затянуть конфликт в надежде, что нехватка энергоносителей и политические сдвиги в Америке подорвут поддержку Украины Западом".

Надвигается рецессия

Крупные экономики впадут в рецессию, поскольку центральные банки стран, пытаясь сдержать инфляцию, начавшуюся ещё в пандемию и усугубившуюся галопирующими ценами на энергоносители, повысят процентные ставки.

Рецессия в Америке, вероятно, будет относительно мягкой, а вот в Европе на это надеяться не стоит:

"В отличие от предыдущих спадов, мировая экономика не может прийти на помощь Европе. Экспортные заказы для ее промышленности останутся низкими в течение 2023 года <…> только после того, как цены на энергоносители снизятся, а инфляция в Америке будет взята под контроль, глобальный экономический рост сможет поддержать восстановление Европы. Но этого не произойдет в 2023 году".

Проблема будет глобальной, поскольку сильный доллар ударит по бедным странам, уже пострадавшим от резкого роста цен на продовольствие.

Климат

В среднесрочной перспективе война в Европе (так называют конфликт на Украине британские журналисты) ускорит переход на возобновляемые источники энергии как на более безопасную альтернативу углеводородам, поставляемых автократическими странами.

Это "демократичный" The Economist так про Россию и, видимо, ОАЭ. При этом про собственные европейские "недружественные" выходки в адрес стран, благодаря которым десятилетиями развивались их экономики британцы предпочли "забыть". Как и про ненадёжность ветра и солнца…

Китай

С берегов Туманного Альбиона ближайшее будущее Китая видится очень пессимистичным. И виноват в этом — по версии The Economist - Си Цзиньпин: и ковидные мероприятия-то он "неправильно" проводил, чем почти угробил экономику и разозлил население, и теперь упрямится и не покупает "замечательные" западные вакцины, предпочитая новые карантины, и… Да, в общем, всё не так делают власти КНР, убеждают своих читателей британские аналитики.

"Медленный рост экономики означает, что китайская экономика никогда не сможет превзойти американскую по размеру", — следует угодливый вывод.

Разделенная Америка

Конфликт между демократами и республиканцами расширяется. Масла в огонь подольет официальное вступление Дональда Трампа в президентскую гонку 2024 года.

"В ближайшей перспективе нарциссизм г-на Трампа останется черной дырой, вокруг которой будет вращаться американская политика".

Рост региональных конфликтов

"Пока Россия занята Украиной, конфликты вспыхивают у неё на заднем дворе", — утверждают британские аналитики.

Как следует из статьи, у них довольно своеобразное представление о "заднем дворе России":

"Китай может начать конфликт с Тайванем, посчитав что лучшего момента не будет".

"Напряженность между Индией и Китаем может вспыхнуть в Гималаях".

"Турция может попытаться захватить греческий остров в Эгейском море".

Смена альянсов

Страны будут создавать новые объединения, направленные на снижение стратегических угроз. Прежде всего региональных.

Проблемы туризма

Путешествовать будет дорого. Деловые поездки тоже сократятся из-за того, что компании вынуждены экономить "на всём".

Новая лексика

"Мир переходит к новым понятиям, которые попробуют описать новые тренды и реальности".

Общий вывод

Пандемия ознаменовала конец периода относительной стабильности и предсказуемости в геополитике и экономике. Сегодняшний мир гораздо более нестабилен, его сотрясают соперничества великих держав, последствия пандемии, экономические потрясения, экстремальные погодные условия и быстрые социальные и технологические изменения. Непредсказуемость — это новая норма. От этого никуда не деться.

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