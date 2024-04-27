Революция или отступление? Новый курс Маска на производство дешевых Tesla взбудоражил инвесторов

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Илон Маск выбрал стратегию постепенных улучшений для создания доступных моделей Tesla

1:06
Авто

Илон Маск анонсировал новый план использования существующих производственных линий и платформ для создания более доступных моделей автомобилей Tesla, отходя от идеи разработки совершенно новой модели.

Илон Маск выбрал стратегию постепенных улучшений для создания доступных моделей Tesla
Фото: flickr.com by Maurizio Pesce is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Эта стратегия напоминает подходы традиционных автопроизводителей, таких как Ford и General Motors, и предусматривает постепенные улучшения текущих продуктов. По мнению аналитиков, Tesla может предложить упрощенные версии моделей 3 и Y, что вызвало одобрение у инвесторов и привело к росту акций компании.

Тем не менее, ожидается, что это решение приведет к скромному снижению затрат и умеренному росту объемов продаж. Эксперты отмечают, что подход Маска к срокам выпуска новых моделей часто оказывается слишком оптимистичным, что порождает риски в выполнении планов.

Изменение стратегии позволит Tesla более эффективно реагировать на конкуренцию китайских автопроизводителей и переориентировать компанию на более быстрое производство недорогих моделей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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