Революция или отступление? Новый курс Маска на производство дешевых Tesla взбудоражил инвесторов

Илон Маск анонсировал новый план использования существующих производственных линий и платформ для создания более доступных моделей автомобилей Tesla, отходя от идеи разработки совершенно новой модели.
Эта стратегия напоминает подходы традиционных автопроизводителей, таких как Ford и General Motors, и предусматривает постепенные улучшения текущих продуктов. По мнению аналитиков, Tesla может предложить упрощенные версии моделей 3 и Y, что вызвало одобрение у инвесторов и привело к росту акций компании.
Тем не менее, ожидается, что это решение приведет к скромному снижению затрат и умеренному росту объемов продаж. Эксперты отмечают, что подход Маска к срокам выпуска новых моделей часто оказывается слишком оптимистичным, что порождает риски в выполнении планов.
Изменение стратегии позволит Tesla более эффективно реагировать на конкуренцию китайских автопроизводителей и переориентировать компанию на более быстрое производство недорогих моделей.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.