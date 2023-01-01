Марков дал пессимистичный прогноз на 2023 год: будет очень плохой

Политолог Сергей Марков считает, что поводов для радости у россиян в 2023 году будет мало.

Марков рассказал, что в столице России в новогоднюю ночь многие москвичи воздержались от запуска пиротехники.

"Фейерверки напоминают ракетные и артудары. И поэтому морально не приемлемы", — выразил своё мнение политолог.

Политический эксперт пессимистично настроен, так как считает, что следует готовится к плохому.

"Праздновать нечего. Год был очень плохой и новый 2023 разумно ожидать, что будет тоже очень плохой", — объяснил Марков.

Ранее командир батальона "Восток" Александр Ходаковский предсказал скорую "грозу" на СВО.

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