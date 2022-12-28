Лавров: Россия не будет иметь никаких "обычных дел" с Евросоюзом

Отношения между Москвой и Брюсселем сейчас находятся на "самой низкой точке”. Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Лавров в интервью ТАСС.

По его словам, ЕС объявил России "гибридную войну”, "беспрекословно следуя за США".

"Политика Брюсселя только навредила интересам и благополучию самих граждан Евросоюза, — сказал Лавров. — Вашингтон запрещает странам ЕС вести диалог с Москвой по вопросам энергетики, хотя поставки российского топлива обеспечивали Европе беспрецедентное процветание на протяжении десятилетий".

Напомню, что после начала специальной военной операции на Украине страны Европейского Союза присоединились к американским санкциям и начали постепенно сокращать импорт российских энергоносителей.

Рубят сук, на котором сидят

В конце июля страны-члены ЕС согласовали план сокращения потребления газа на 15% в ближайшие месяцы, чтобы уменьшить свою зависимость от российских энергоносителей. Эта политика в сочетании с санкциями и конфликтом в Украине привела к энергетическому кризису в ЕС, когда цены на газ поднялись до рекордно высокого уровня.

Чтобы далеко не ходить за примерами того, как санкционный бумеранг ударил по самим европейским странам, где разразился и набирает обороты экономический кризис, предлагаю посмотреть на свежеопубликованные данные EPFR Global:

британские акции пострадали от рекордного ежегодного оттока в 2022 году, поскольку доверие инвесторов к экономике страны ослабевает.

Статистика показывает, что на данный момент было выведено около $26,3 млрд, что совпадает с падением индекса FTSE 250 на 20%. Базовый индекс снизился максимально с 2008 года. Между тем индекс голубых фишек FTSE 100 вырос более чем на 1%, в основном из-за его воздействия на акции сырьевых товаров, которые резко выросли в 2022 году.

"В этом году страну охватили политические и экономические проблемы”, — пишет Bloomberg, уточняя, что "начало рецессии, инфляция на 41-летнем максимуме, отставка двух премьер-министров и наибольшее количество забастовок с 1980-х годов способствовали распродажам отечественных акций и фунта”.

И это, по мнению старшего стратега State Street Global Markets Марии Вейтмане, только начало:

"Мы ожидаем, что фокус рынка в 2023 году переключится с макроэкономических проблем на микроэкономику и спад доходов”, — сказала она в интервью британским СМИ, добавив, что "у Великобритании мало шансов на успех, поскольку доходы и прибыльность британских компаний не самые высокие, что может привести к снижению их эффективности”.

России надоело, она умывает руки

По словам Сергея Лаврова, Россия больше не будет вести "обычные дела с такими партнерами" (это он про руководство ЕС):

"Москва не намерена биться головой о стену", поскольку она может найти страны для сотрудничества за пределами Европы".

Тем не менее глава российской дипломатии отметил, что все мосты за собой мы не сжигаем и готовы сотрудничать с "более прагматичными европейскими лидерами в будущем":

"Если в Европе появятся национально ориентированные политики, которые понимают все преимущества равноправного и взаимовыгодного партнерства с Россией, я могу заверить вас, с нашей стороны не будет никаких проблем, — сказал Лавров. — Мы реалисты. Мы продолжим работать с теми немногими европейцами, которые дорожат дружбой с Россией. Но мы не будем сотрудничать с русофобами”.

После этих слов очень хотелось бы посмотреть на реакцию канцлера Германии Олафа Шольца, который не так давно с улыбкой рассуждал о том, как "после завершения холодной войны" (это он так антироссийские санкции назвал) Германия будет выстраивать "постконфликтные отношения с Россией" на условиях Берлина.

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