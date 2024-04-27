Nature Mental Health: проживанием рядом с зелёной зоной уменьшает риск возникновения депрессии и тревожности

Исследователи из Университета науки и технологий Хуачжун в Китае изучили возможную связь длительного проживания рядом с парками с депрессией и тревожностью.
Яохуа Тянь и его коллеги проанализировали уже проведённые исследования на эту тему и обнаружили, что в них были сделаны противоречивые выводы.
В рамках своего исследования они изучили данные, собранные от 409 556 человек, которые хранятся в базе данных британского биобанка.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что существует связь между длительным проживанием рядом с зелёной зоной и частотой возникновения депрессии и тревожности. В частности, учёные считают, что проживание вблизи парков уменьшает риск возникновения депрессии и тревоги. Их исследование опубликовало издание Nature Mental Health.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.