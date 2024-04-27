Nature Mental Health: проживанием рядом с зелёной зоной уменьшает риск возникновения депрессии и тревожности

Учёные из Китая считают, что проживание возле парков снижает риск развития депрессии

0:57 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Исследователи из Университета науки и технологий Хуачжун в Китае изучили возможную связь длительного проживания рядом с парками с депрессией и тревожностью.

Фото: commons.wikimedia.org by Парккузсад is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

Яохуа Тянь и его коллеги проанализировали уже проведённые исследования на эту тему и обнаружили, что в них были сделаны противоречивые выводы.

В рамках своего исследования они изучили данные, собранные от 409 556 человек, которые хранятся в базе данных британского биобанка.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что существует связь между длительным проживанием рядом с зелёной зоной и частотой возникновения депрессии и тревожности. В частности, учёные считают, что проживание вблизи парков уменьшает риск возникновения депрессии и тревоги. Их исследование опубликовало издание Nature Mental Health.