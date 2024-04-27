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Летний сезон: секреты эффективной защиты кожи от солнечных лучей

Летняя стратегия: как выбрать правильные средства с SPF

1:28
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Летний сезон подразумевает повышенную активность солнечного излучения, что требует особого внимания к защите кожи. Ультрафиолетовые лучи, состоящие из УФ-С, УФ-В и УФ-А, могут причинить значительный вред коже, особенно у европеоидов, чья кожа менее защищена.

Летняя стратегия: как выбрать правильные средства с SPF
Фото: unsplash.com by Devil_Jameson RAGE is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Чтобы предотвратить негативные последствия, рекомендуется использовать средства с SPF и антиоксидантами, такими как витамины А и Е, экстракты растений и другие. Продукты, такие как Солнцезащитное средство с нежностью шелка от SESDERMA, предлагают комплексную защиту и увлажнение, благодаря инновационной технологии NANOTECH. Для защиты нежной кожи губ от солнца рекомендуется использовать продукты, специально разработанные для этой зоны, например, стик-бальзам Eau Thermale Bariesun Stick Levres SPF30 от Uriage. Для тех, кто страдает от аллергии на солнечное излучение, подходят солнцезащитные средства с высокой степенью защиты, такие как Эмульсия для загара для кожи с неровным цветом с ультра высокой степенью защиты Sun High Protective Care No Sun HYPER PIGMENTATION от Institut Esthederm.

Эти продукты помогают предотвратить повреждение кожи и предупредить преждевременное старение, обеспечивая комплексную защиту и увлажнение.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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