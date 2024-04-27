Несколько упражнений, которые позволят вам избавиться от целлюлита на берах и ягодичных мышцах

4 упражнения, которые помогут вам избавиться от целлюлита

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Целлюлит проявляется в виде ямочек на коже бедер, области таза, поясницы и тазобедренных суставов. Он также может появиться в других частях тела, где есть нетренированные или неиспользуемые мышцы или ткани. Многие люди называют целлюлит творогом.

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Вы можете избавиться от целлюлита с помощью упражнений. Однако одна ошибка, которую совершают люди, заключается в том, что они ходят в спортзал и занимаются силовыми упражнениями или на тренажерах. На самом деле они ни к чему не приведут, потому что представляют собой двумерные виды упражнений. Секрет избавления от целлюлита заключается в многомерных тренировках, чтобы вернуть мышечный тонус.

Давайте посмотрим, какие упражнения вы можете выполнять.

Поза на стуле.

Это упражнение нацелено на ягодичные мышцы и повышает гибкость.

Встаньте так, чтобы ноги были на расстоянии бедер друг от друга, прижмите руки к бедрам и слегка согните колени, чтобы принять положение приседания.

Следите за тем, чтобы колени не выходили за линию пальцев ног, слегка прогибайте спину и держите голову обращенной вперед.

Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем отдохните 10 секунд и повторяйте три раза в день.

Разгибание бедер.

Разгибания бедер укрепляют ягодичные мышцы и подколенные сухожилия.

Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол для устойчивости.

Сохраняйте небольшой изгиб в нижней части позвоночника, задействуя ягодичные мышцы, чтобы оторвать бедра от пола, пока они не окажутся на одном уровне с туловищем, затем медленно вернитесь в исходное положение.

Следите за тем, чтобы ваш живот был задействован, а спина оставалась ровной на протяжении всей тренировки, чтобы защитить нижнюю часть позвоночника.

Выполняйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Приседания в реверансе.

Эти упражнения нацелены на ягодичные мышцы и внутреннюю поверхность бедер (приводящие мышцы бедра).

Встаньте, расставив ноги на расстоянии бедер, и сделайте большой шаг назад одной ногой, затем присядьте в позе реверанса.

Следите за тем, чтобы ваши колени постоянно находились на одной линии друг с другом, пока вы полностью не вытянете заднюю ногу, чтобы снова встать.

Выполняйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Подтяжка внутренней поверхности бедер.

Эти упражнения укрепляют внутреннюю поверхность бедер и нижнюю часть пресса.

Лягте на спину, сцепив пальцы рук за головой.

Сохраняйте небольшой изгиб в нижней части позвоночника, задействуя мышцы кора, и поднимайте одну ногу, пока она не окажется рядом с другим бедром, не позволяя вращаться тазу или пояснице.

Опустите ногу и повторите упражнение с противоположной ногой.

Когда вы поднимаете ноги, держите ухо, плечи и грудь на прямой линии.

Выполняйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Целлюлит — это нормальное состояние, которое появляется, когда жировые клетки проталкиваются сквозь соединительную ткань под кожей. Это может быть вызвано различными факторами, включая наследственность, уровень увлажнения, диету и образ жизни.