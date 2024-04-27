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Несколько упражнений, которые позволят вам избавиться от целлюлита на берах и ягодичных мышцах

4 упражнения, которые помогут вам избавиться от целлюлита

3:36
Спорт

Целлюлит проявляется в виде ямочек на коже бедер, области таза, поясницы и тазобедренных суставов. Он также может появиться в других частях тела, где есть нетренированные или неиспользуемые мышцы или ткани. Многие люди называют целлюлит творогом.

4 упражнения, которые помогут вам избавиться от целлюлита
Фото: commons.wikimedia.org by Anonymous is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Вы можете избавиться от целлюлита с помощью упражнений. Однако одна ошибка, которую совершают люди, заключается в том, что они ходят в спортзал и занимаются силовыми упражнениями или на тренажерах. На самом деле они ни к чему не приведут, потому что представляют собой двумерные виды упражнений. Секрет избавления от целлюлита заключается в многомерных тренировках, чтобы вернуть мышечный тонус.

Давайте посмотрим, какие упражнения вы можете выполнять.

Поза на стуле.

Это упражнение нацелено на ягодичные мышцы и повышает гибкость.

  • Встаньте так, чтобы ноги были на расстоянии бедер друг от друга, прижмите руки к бедрам и слегка согните колени, чтобы принять положение приседания.
  • Следите за тем, чтобы колени не выходили за линию пальцев ног, слегка прогибайте спину и держите голову обращенной вперед.
  • Задержитесь в этом положении на 30 секунд, затем отдохните 10 секунд и повторяйте три раза в день.

Разгибание бедер.

Разгибания бедер укрепляют ягодичные мышцы и подколенные сухожилия.

  • Лягте на спину, согнув колени и поставив ступни ровно на пол для устойчивости.
  • Сохраняйте небольшой изгиб в нижней части позвоночника, задействуя ягодичные мышцы, чтобы оторвать бедра от пола, пока они не окажутся на одном уровне с туловищем, затем медленно вернитесь в исходное положение.
  • Следите за тем, чтобы ваш живот был задействован, а спина оставалась ровной на протяжении всей тренировки, чтобы защитить нижнюю часть позвоночника.
  • Выполняйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Приседания в реверансе.

Эти упражнения нацелены на ягодичные мышцы и внутреннюю поверхность бедер (приводящие мышцы бедра).

  • Встаньте, расставив ноги на расстоянии бедер, и сделайте большой шаг назад одной ногой, затем присядьте в позе реверанса.
  • Следите за тем, чтобы ваши колени постоянно находились на одной линии друг с другом, пока вы полностью не вытянете заднюю ногу, чтобы снова встать.
  • Выполняйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Подтяжка внутренней поверхности бедер.

Эти упражнения укрепляют внутреннюю поверхность бедер и нижнюю часть пресса.

  • Лягте на спину, сцепив пальцы рук за головой.
  • Сохраняйте небольшой изгиб в нижней части позвоночника, задействуя мышцы кора, и поднимайте одну ногу, пока она не окажется рядом с другим бедром, не позволяя вращаться тазу или пояснице.
  • Опустите ногу и повторите упражнение с противоположной ногой.
  • Когда вы поднимаете ноги, держите ухо, плечи и грудь на прямой линии.
  • Выполняйте три подхода по 10 повторений на каждой ноге каждый день.

Целлюлит — это нормальное состояние, которое появляется, когда жировые клетки проталкиваются сквозь соединительную ткань под кожей. Это может быть вызвано различными факторами, включая наследственность, уровень увлажнения, диету и образ жизни.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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