Из-за постоянного большого потока туристов в сторону Крыма по мосту ожидаются значительные пробки. Усиленный контроль приведет к более тщательному досмотру каждого туриста, что также будет способствовать задержкам. Представители Минтранса РФ объявили, что с 26 апреля по 2-3 мая ожидается до трехчасового ожидания в очереди.
Ведомство рекомендует заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки, не рассчитывая на быструю проезд. Поэтому лучше заранее запастись достаточным количеством воды, продуктов питания и других необходимых вещей. Единственные, кто сможет обойти очередь, это автобусы, следующие по строгому расписанию.
Кроме того, существует вероятность воздушной тревоги из-за возможных атак со стороны Украины. В таком случае, согласно правилам, все на постах досмотра должны развернуться и присоединиться к общей очереди.
Артистка будет одним из членов жюри шоу "Суперстар ВИА".