Предупреждение для путешественников: ожидаемые пробки и ужесточенный контроль на мосту в Крыму

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На Крымском мосту ожидаются большие очереди на майских праздниках

0:59
Туризм

Из-за постоянного большого потока туристов в сторону Крыма по мосту ожидаются значительные пробки. Усиленный контроль приведет к более тщательному досмотру каждого туриста, что также будет способствовать задержкам. Представители Минтранса РФ объявили, что с 26 апреля по 2-3 мая ожидается до трехчасового ожидания в очереди.

На Крымском мосту ожидаются большие очереди на майских праздниках
Фото: rosavtodor.gov.ru by Росавтодор is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Ведомство рекомендует заранее планировать маршрут и учитывать возможные задержки, не рассчитывая на быструю проезд. Поэтому лучше заранее запастись достаточным количеством воды, продуктов питания и других необходимых вещей. Единственные, кто сможет обойти очередь, это автобусы, следующие по строгому расписанию.

Кроме того, существует вероятность воздушной тревоги из-за возможных атак со стороны Украины. В таком случае, согласно правилам, все на постах досмотра должны развернуться и присоединиться к общей очереди.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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