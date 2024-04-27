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Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС

Счётная палата: средства ОМС используются с нарушениями

1:09
Страхование

Счетная палата РФ выявила различия в структуре расходов средств ОМС медицинскими организациями. Анализ проводился совместно с контрольно-счетными органами 20 регионов.

Счётная палата: средства ОМС используются с нарушениями
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За период с 2022 по 2023 гг. в учреждения минздрава поступило 5,6 трлн р. средств ОМС. В структуре расходов медицинских организаций основную долю (64,2%) занимают затраты на оплату труда. Структура расходов может существенно различаться в зависимости от региона и типа медицинского учреждения.

Оценка ведомства обусловлена различающимися между регионами расходами медучреждений на приобретение медикаментов. Ведомство также указало на имеющийся дисбаланс в штатной структуре медицинских организаций.

Изменение подходов территориальных фондов ОМС к проверкам финансово-хозяйственной деятельности медорганизаций позволит укрепить финансовую дисциплину и повысить экономность использования средств ОМС.

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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