Счетная палата указала на неэффективное использование средств ОМС

Счётная палата: средства ОМС используются с нарушениями

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Счетная палата РФ выявила различия в структуре расходов средств ОМС медицинскими организациями. Анализ проводился совместно с контрольно-счетными органами 20 регионов.

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За период с 2022 по 2023 гг. в учреждения минздрава поступило 5,6 трлн р. средств ОМС. В структуре расходов медицинских организаций основную долю (64,2%) занимают затраты на оплату труда. Структура расходов может существенно различаться в зависимости от региона и типа медицинского учреждения.

Оценка ведомства обусловлена различающимися между регионами расходами медучреждений на приобретение медикаментов. Ведомство также указало на имеющийся дисбаланс в штатной структуре медицинских организаций.

Изменение подходов территориальных фондов ОМС к проверкам финансово-хозяйственной деятельности медорганизаций позволит укрепить финансовую дисциплину и повысить экономность использования средств ОМС.