Вот как Huawei переориентировала свой бизнес и овладела автомобильным рынком среди санкций

Huawei за короткое время стала лидером в области технологий для умных автомобилей

За четыре года Huawei преобразилась в ключевого игрока на рынке технологий для умных автомобилей, успешно преодолевая последствия торговых санкций против своего бизнеса смартфонов.

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На автосалоне в Пекине компания представила систему помощи водителю Qiankun, которая уже установлена в автомобили семи китайских автопроизводителей и будет использоваться в Audi Q6L e-tron от Volkswagen с 2025 года. Это первая сделка Huawei с зарубежным автопроизводителем.

Помимо этого, компания активно развивает свои технологии в области LIDAR, телематики и аудиосистем, подчеркивая свои амбиции стать ведущим поставщиком технологий для эпохи интеллектуальных электромобилей.

Тем не менее, Huawei также сталкивается с вызовами, включая проблемы с поставками компонентов, которые задерживают выпуск новых моделей, а также возможные новые торговые ограничения со стороны США.