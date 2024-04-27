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Простой и удачный рецепт кулича: при желании в него можно добавить изюм, орехи или цукаты

Простой рецепт кулича: получится даже у неопытной хозяйки

2:54
Еда

Вот простой рецепт кулича, который идеально подойдет даже для новичков в кулинарии. Готовится он очень быстро для типичной выпечки этого вида блюд. И самое главное, результат всегда радует всех, кто пробовал этот рецепт!

Простой рецепт кулича: получится даже у неопытной хозяйки
Фото: commons.wikimedia.org by Tamara Ustinova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Вы можете разнообразить этот простой рецепт кулича от Gastronom.ru, добавив в тесто измельчённые орехи, цукаты, изюм или другие сухофрукты. Также можно использовать различные пряности, такие как имбирь, кардамон, шафран и мускатный орех, чтобы придать куличу более изысканный вкус.

При выпечке кулича очень важно не открывать духовку в первые 30 минут, чтобы избежать его оседания.

Ингредиенты на 10 порций:

— 150 мл воды,

- 20 г свежих дрожжей,

— 600-700 г муки,

— 100 г сливочного масла,

— 2 крупных яйца,

— ½ чайной ложки соли,

— 2 желтка,

— 160 г коричневого сахара,

— 2 столовые ложки ванильного сахара,

— 100 мл сливок (10-20%).

Приготовление:

  1. Приготовьте тесто для кулича. Нагрейте воду до 35°C и растворите в ней дрожжи. Постепенно добавьте 130 г муки и вымешайте опару. Закройте полотенцем и оставьте на 30 минут в теплом месте.
  2. Растопите сливочное масло и дайте ему остыть. Взбейте яйца с солью, затем в другой миске взбейте желтки с коричневым и ванильным сахаром до получения гладкой и однородной массы. Смешайте сливки, растопленное сливочное масло, желтки и яичную массу.
  3. Процедите оставшуюся муку через сито на рабочую поверхность. Сделайте углубление и влейте в него подошедшую опару и сливочную смесь. Перемешайте все ингредиенты, постепенно добавляя муку, пока тесто не станет мягким и не будет отступать от рук.
  4. Переложите тесто в большую миску, накройте полотенцем и оставьте на 1 час в тёплом месте. Затем разомните его и дайте ему подняться еще на 1 час.
  5. Разогрейте духовку до 180°C. Разделите тесто на формы для кулича, заполнив их не более чем наполовину. Накройте полотенцем и оставьте на 30 минут для подъема.
  6. Выпекайте куличи в течение 40 минут. Убедитесь в готовности, воткнув спичку или зубочистку в центр кулича — если она выйдет сухой, значит кулич готов.

Оставьте куличи остыть и украсьте по своему желанию. Теперь у вас есть простой рецепт кулича, который готовится легко и быстро! Наслаждайтесь вкусным домашним куличом и порадуйте своих близких и гостей!

Куличи "без Заморочек" Самый Простой Рецепт!
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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