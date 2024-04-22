Обязательно прочтите это перед Пасхой: лучший рецепт домашнего кулича

Рецепт домашнего кулича

Кулич — это не просто выпечка, это символ праздника, особенно в православной культуре. Готовить кулич в домашних условиях — это способ привнести в праздничный стол частичку души и тепла. Давайте разберемся, как приготовить этот неповторимый десерт в домашней кухне.

Фото: flickr by Лохмотья is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Ингредиенты:

Для теста:

1 кг муки

250 мл молока

200 г сливочного масла

200 г сахара

4 яйца

30 г дрожжей

Щепотка соли

Щепотка ванилина

Для начинки:

200 г изюма

150 г цукатов

100 г орехов (лучше всего грецких)

По желанию: корка апельсина или лимона

Для глазури:

200 г сахарной пудры

2 столовые ложки воды

1 чайная ложка лимонного сока

Приготовление:

Подготовка ингредиентов:

Первым делом разогрейте молоко до теплого состояния. Растворите дрожжи в молоке, добавьте немного сахара и небольшое количество муки, дайте дрожжам активироваться в тепле. В миске разотрите яйца с сахаром, добавьте растопленное масло, соль и ванилин. Хорошо перемешайте.

Приготовление теста:

В большой миске смешайте муку с подготовленной смесью яиц и сахара. Постепенно влейте молоко с дрожжами и начните замешивать тесто. Тесто должно стать эластичным и не прилипать к рукам. При необходимости добавьте еще муки. Оставьте тесто на 1-1.5 часа в теплом месте для подъема.

Подготовка начинки:

Изюм замочите в теплой воде на 15-20 минут, затем откиньте на сито и дайте стечь лишней воде. Орехи мелко нарубите, цукаты и корку апельсина или лимона порубите.

Сбор кулича:

Выпустите газ из поднявшегося теста и добавьте в него изюм, орехи, цукаты и ароматическую корку. Тщательно вымешайте. Подготовьте формы для куличей, смажьте их маслом и насыпьте муку. Залейте тесто в формы наполовину, дайте подняться еще на 30-40 минут.

Выпечка:

Разогрейте духовку до 180°C. Выпекайте куличи около 40-50 минут или до золотистой корочки. Готовность можно проверить, воткнув в центр кулича деревянный шпаж или зубочистку. Если она выходит чистой, кулич готов.

Приготовление глазури: Пока куличи остывают, подготовьте глазурь. В миске смешайте сахарную пудру с водой и лимонным соком до получения густой массы.

Теперь ваш домашний кулич готов стать украшением пасхального стола! Наслаждайтесь вкусом и теплом, приготовленным с любовью и заботой.