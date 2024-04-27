Нежные морковные котлеты: безумно вкусно со сметанным или молочным соусом

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Котлеты морковные: добавьте к моркови манку, яйцо и получится необыкновенно вкусно

2:03
Еда

Вот простой рецепт морковных котлет, где основной секрет заключается в тушении моркови до тех пор, пока она не станет почти карамельной. Затем она смешивается с манкой и яйцом, обваливается в сухарях и обжаривается.

Котлеты морковные: добавьте к моркови манку, яйцо и получится необыкновенно вкусно
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Вы также можете внести изменения в этот рецепт от Eda.ru, заменив сухари на кокосовую стружку и добавив изюма в морковь, чтобы сделать котлеты похожими на десерт. А если после обжарки подсушить котлеты в духовке, они приобретут текстуру печенья.

Ингредиенты:

- 4 моркови,

- 1 кг молока,

- 1/2 стакана манной крупы,

- 1/2 стакана панировочных сухарей,

- 3 куриных яйца,

- 1 чайная ложка сахара,

- 3 столовые ложки растительного масла.

Приготовление:

  1. Тонко нарежьте и промойте морковь, а затем положите её в кастрюлю. Залейте морковь горячим молоком, добавьте столовую ложку масла, сахар и щепотку соли. Затем накройте кастрюлю крышкой и тушите морковь на среднем огне, время от времени помешивая, чтобы она не пригорала.
  2. Когда морковь станет мягкой и почти теряет форму, посыпьте её манной крупой и варите на слабом огне еще 8–10 минут, помешивая.
  3. Снимите морковь с огня и добавьте в неё желтки яиц. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Оставьте смесь остыть.
  4. Сформируйте котлеты из остывшей морковной массы. Обмакните их взбитыми белками яиц, затем обваляйте в панировочных сухарях.
  5. Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.

Готовые морковные котлеты можно подавать со сметанным или молочным соусом.

Если вы хотите придать им текстуру печенья, после обжарки котлеты можно подсушить в духовке. Наслаждайтесь этим вкусным и оригинальным блюдом!

Морковные Котлеты. Рецепт Как приготовить морковные котлеты с манкой ☆ Постные морковные котлеты
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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