Нежные морковные котлеты: безумно вкусно со сметанным или молочным соусом

Вот простой рецепт морковных котлет, где основной секрет заключается в тушении моркови до тех пор, пока она не станет почти карамельной. Затем она смешивается с манкой и яйцом, обваливается в сухарях и обжаривается.
Фото: commons.wikimedia.org by Biswarup Ganguly is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported
Вы также можете внести изменения в этот рецепт от Eda.ru, заменив сухари на кокосовую стружку и добавив изюма в морковь, чтобы сделать котлеты похожими на десерт. А если после обжарки подсушить котлеты в духовке, они приобретут текстуру печенья.
Ингредиенты:
- 4 моркови,
- 1 кг молока,
- 1/2 стакана манной крупы,
- 1/2 стакана панировочных сухарей,
- 3 куриных яйца,
- 1 чайная ложка сахара,
- 3 столовые ложки растительного масла.
Приготовление:
Тонко нарежьте и промойте морковь, а затем положите её в кастрюлю. Залейте морковь горячим молоком, добавьте столовую ложку масла, сахар и щепотку соли. Затем накройте кастрюлю крышкой и тушите морковь на среднем огне, время от времени помешивая, чтобы она не пригорала.
Когда морковь станет мягкой и почти теряет форму, посыпьте её манной крупой и варите на слабом огне еще 8–10 минут, помешивая.
Снимите морковь с огня и добавьте в неё желтки яиц. Хорошо перемешайте, чтобы все ингредиенты равномерно соединились. Оставьте смесь остыть.
Сформируйте котлеты из остывшей морковной массы. Обмакните их взбитыми белками яиц, затем обваляйте в панировочных сухарях.
Разогрейте растительное масло на сковороде и обжарьте котлеты с обеих сторон до золотистой корочки.
Готовые морковные котлеты можно подавать со сметанным или молочным соусом.
Если вы хотите придать им текстуру печенья, после обжарки котлеты можно подсушить в духовке. Наслаждайтесь этим вкусным и оригинальным блюдом!
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Морковные Котлеты. Рецепт Как приготовить морковные котлеты с манкой ☆ Постные морковные котлеты