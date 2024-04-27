Ученые нашли сходство между интеллектом собак и людей

Люди и собаки решают интеллектуальные задачи по схожим принципам

2:26 Your browser does not support the audio element. Наука

В ходе исследования, проведенного в Университете имени Этвоша Лорана в Венгрии, ученые обнаружили аналогии в структуре интеллекта у собак и людей. Результаты исследования, опубликованные в научном журнале GeroScience, указывают на наличие у собак ключевого компонента интеллекта, известного как "фактор G", который напоминает аналогичный параметр у человека.

Фото: flickr.com by Mike Baird is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Фактор G представляет собой основной элемент интеллекта, влияющий на общие когнитивные способности при выполнении разнообразных задач. Эта концепция основана на наблюдении, что люди, успешно справляющиеся с одним типом мыслительных задач, часто демонстрируют успех и в других, что свидетельствует о наличии общего интеллектуального потенциала.

В исследовании приняли участие 129 собак различных пород и возрастов. Исследователи использовали десять когнитивных тестов для изучения различных аспектов собачьего интеллекта, таких как ассоциативное обучение, память, умение решать проблемы и социальное восприятие.

Выбор задач основывался на их потенциальной значимости для общих когнитивных способностей, наблюдаемых у других видов, включая человека.

Анализ показал иерархическую структуру когнитивных способностей у собак, где конкретные навыки влияют на более общие области. Эта структура напоминает иерархическую организацию человеческого интеллекта.

Исследователи выделили две отдельные когнитивные области у собак: индивидуальное решение проблем и ассоциативное обучение, каждая из которых вносит свой вклад в фактор G.

Собаки с высоким показателем фактора G проявляли большую любознательность к новой среде, интерес к новым объектам или ситуациям и успешно учились новым задачам по сравнению с собаками, у которых этот показатель был ниже.

По словам главного автора исследования, Борбалы Турчан, результаты указывают на взаимосвязь когнитивных способностей у собак. Хорошее владение одним когнитивным навыком у собаки, вероятно, свидетельствует о ее успехе и в других областях.

Это подтверждает наличие общего когнитивного фактора у собак, аналогичного человеческому, который влияет на различные когнитивные способности, так же как и у человека.