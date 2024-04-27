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Шокирующее открытие: почему женщины страдают от бессонницы чаще мужчин? Ученые раскрывают секреты циркадных ритмов

Женщины спят хуже мужчин из-за нестабильных циркадных ритмов

1:25
Наука

Ученые из университетов Гарварда, Стэнфорда (США) и Саутгемптона (Великобритания) обнаружили, что у женщин наблюдается более нестабильные циркадные ритмы, что может быть причиной плохого сна. Их исследование, опубликованное в журнале Sleep Medicine Reviews (SMR), представляло собой мета-анализ ранее опубликованных работ о качестве сна у мужчин и женщин.

Женщины спят хуже мужчин из-за нестабильных циркадных ритмов
Фото: annakosali.com by Anna Kosali is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По результатам анализа нескольких десятков исследований выяснилось, что женщины страдают бессонницей на 60% чаще, чем мужчины, и часто жалуются на ухудшение качества сна.

Дальнейший анализ показал, что различия в качестве сна обусловлены разным ходом циркадных ритмов у мужчин и женщин. У женщин наблюдается раннее выработка мелатонина, гормона сна, и повышение температуры тела, что может сказываться на их способности засыпать и просыпаться вовремя.

Рассогласование между биологическими часами и циклами сна и бодрствования у женщин оказалось в пять раз больше, чем у мужчин, что усложняет поддержание стабильного режима сна.

Исследователи подчеркнули, что игнорирование естественных сигналов организма к сну и пробуждению может дополнительно нарушить циркадные ритмы и ухудшить проблемы со сном, а также увеличить риск сердечно-сосудистых заболеваний и деменции.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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