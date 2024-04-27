Кто более привязан к своему хозяину: кошка или собака — ответ вас удивит!

Японские исследователи провели увлекательный эксперимент, целью которого было выяснить, какие домашние животные более дружелюбны к людям.
Ученые решили изучить поведение кошек и собак в отношении человека, который отказывается помочь их владельцу.
В эксперименте участвовали два незнакомца, которых пригласили в комнату, где находились питомец и его хозяин.
Хозяин обращался за помощью к каждому из них, и наблюдатели фиксировали реакцию животных на действия незнакомцев. В ходе эксперимента один из незнакомцев отказывал в помощи, а другой оказывал поддержку.
После этого оба незнакомца предлагали угощение животным. Выяснилось, что кошки не проявили предпочтения между тем, кто их кормил — помощником или тем, кто отказал в помощи.
В то же время собаки показали большую избирательность и лучше реагировали на социальное поведение человека. По мнению ученых, это свидетельствует о более развитом восприятии собаками социальных взаимодействий.
Коллеги артиста пришли ему на помощь.