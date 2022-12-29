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Ольга Лебедева

Берлин встал в позу: о нормальных отношениях с Москвой не может быть и речи

Мир

Любые обычные деловые отношения с Россией невозможны в ближайшем будущем из-за конфликта на Украине. С таким заявлением выступила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, пообещав заодно, что Берлин и его союзники усилят санкционное давление на Москву.

Берлин встал в позу: о нормальных отношениях с Москвой не может быть и речи

Выступая в эфире румынского телеканала Digi 24, немецкий министр пояснила, что Евросоюз предпочел бы "мирную и демократическую Россию, которая не представляет угрозы для своих соседей”, но, по словам Бербок, "никто не питает никаких иллюзий” по этому поводу:

"Германия не станет поддерживать с нынешней путинской Россией нормальные отношения.<…> Сейчас мы живем в другой реальности”.

И в этой "другой реальности" (очень точное, на мой взгляд, определение), настаивает глава немецкой дипломатии, "Запад должен заниматься постоянным укреплением общей безопасности перед лицом России”.

Правда, делать это коллективный Запад (если такое понятие всё ещё существует, учитывая количество стран, недовольных проводимой Брюсселем и Вашингтоном политикой) будет весьма своеобразным способом, который уже многократно не только доказал свою неэффективность, но и пребольно бумерангом бьёт по Европе:

"Запад будет постепенно ужесточать свою санкционную политику", — сообщила фрау Бербок, не уточнив, какие ещё ограничения могут быть введены в ближайшее время.

Помогать будем, но в семью не возьмём

Немецкий министр в очередной раз заверила, что страны Евросоюза будут поддерживать Украину "до тех пор, пока это необходимо”: давать оружие, слать гуманитарную и финансовую помощь, потому что нация "защищает свободу Европы”.

Но вот насчёт того, чтобы удовлетворить страстное желание Киева о вступлении в ЕС, как осторожно дала понять глава МИД ФРГ, речь, несмотря на всю любовь европолитиков к украинцам, речь не идёт. Да и вообще, "путь туда все ещё будет долгим и, конечно, иногда трудным”.

Любой ценой продлевать конфликт

Напомню, что несколькими днями ранее Анналена Бербок заявляла, что "боестолкновения на территории Украины не должны быть остановлены на условиях, которые предъявляет Россия". По её словам, подобный вариант не положит конец "ужасу для народа Украины, а наоборот":

"Я не надеюсь на скорое прекращение огня".

Её поддержала евродепутат Роберта Метсола, по словам которой "Украина должна выиграть эту войну, и поэтому ей нужно больше денег, больше оружия, больше гуманитарной помощи, больше солидарности".

Достаточно для того, чтобы понять:

  • западные спонсоры Киева не заинтересованы ни в перемирии, ни в прекращении огня на территории Незалежной, ни даже просто в каком-либо конструктиве на украинском треке.

Собственно, это не новость. Чего-либо другого от них уже никто в России и не ожидает.

Интересно другое. Разговаривающие лозунгами и затверженными мантрами европейские политики сами признают, что ресурсов для продолжения финансирования "страны 404" у них нет. Более того, в их собственных странах "дым стал пожиже и труба пониже":

  • энергокризис, опасения рецессии, новые волны украинских беженцев, от которых рядовые граждане уже не знают, куда деваться.

И на фоне всего вот этого "благолепия" немецкая министр на голубом глазу пугает российские власти "невозможностью обычных отношений"?

Учитывая, что накануне её выступления ровно о том же сказал глава российского МИД, выглядит грозная риторика его немецкой коллеги как попытка сохранить лицо. А если вспомнить, что кресло локомотива Евросоюза под Германией очень сильно шатается, то, пожалуй, и жалко.

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Автор Ольга Лебедева
Ольга Лебедева — обозреватель Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы евросоюз германия анналена бербок
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