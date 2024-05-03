Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Известен идеальный цвет для кухни
Stellantis на пути к полной электрификации в Европе к 2030 году и 50% в США
TAJL: учёные обнаружили уникальную молекулу в туманности Кошачья Лапа
Полезные свойства зелёного чая и кофе
Начавшие голодовку жители Тенерифе не выдержали и поели
Стало известно, чем занимаются зоопсихологи
Что можно добавить в котлеты вместо яиц: пять малоизвестных вариантов
Урал: число страховых договоров возросло на 20% в 2023 году
Филипп Киркоров продолжает выражать уважение и любовь к Алле Пугачевой
Делимся способами, которые помогут вырастить сладкие томаты

Помидору будут сладкими

1:39
Садоводство » Овощи

Помидоры — одно из самых популярных овощей в мире, их любят все: и дети, и взрослые. Но не всегда удается вырастить вкусные и сочные помидоры. Иногда кажется, что урожай пригорает на солнце и не успевает дозреть до желаемой степени сладости. Однако существует несколько способов, которые помогут вам вырастить сладкие помидоры.

Помидору будут сладкими
Фото: flickr.com by Dwight Sipler is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Один из главных факторов, влияющих на вкус помидоров, — это качество почвы. Чтобы помидоры были сладкими, необходимо обогатить почву необходимыми питательными веществами. Наиболее важным элементом для роста и развития помидоров является калий. Калий отвечает за образование сахара в плодах, что придает им сладкий вкус. Поэтому перед посадкой помидоров необходимо удобрить почву калийсодержащими удобрениями, например, золой или калийными удобрениями.

Также важным фактором для сладости помидоров является правильный уход за растениями. Помидоры нужно регулярно поливать, чтобы не допустить пересыхания почвы. Необходимо также обеспечить растения достаточным количеством солнечного света и защитить их от вредителей и болезней. Регулярная прополка и подкормка также помогут вырастить сладкие и сочные помидоры.

Ещё одним способом придать помидорам сладкий вкус является добавление органических удобрений в почву, например, перегноя или компоста. Органические удобрения содержат важные микроэлементы, которые способствуют образованию сахара и других полезных веществ в плодах.

Чтобы помидоры были сладкими
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Продюсер Иосиф Пригожин показал фото со дня рождения Филиппа Киркорова

Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.

Пригожин опубликовал кадры с праздника в честь дня рождения Киркорова
Иосиф Пригожин поспорил с подписчиками из-за Аллы Пугачёвой
Иосиф Пригожин вышел из себя из-за слов про Аллу Пугачёву: "Она передумала, и мы за ней должны бежать?"
Эффективное и экологически чистое удобрение для томатов
Как сейчас выглядит 72-летняя мама певицы Жанны Фриске: "Фигура — статуэточка"
Михаил Звинчук включил десант и удар по Крымскому мосту в список угроз Олег Володин ВСУ опять бьют по НПЗ, в Одессе уничтожена военная помощь США Дмитрий Плотников
Развенчиваем мифы о педикюре: правда о заботе о ногтях и коже стоп
Ошибки при замене свечей, которые могут стоить вам "капиталку" двигателя
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Как получить идеальную жареную картошку: пять несложных рекомендаций
Последние материалы
Что можно добавить в котлеты вместо яиц: пять малоизвестных вариантов
Урал: число страховых договоров возросло на 20% в 2023 году
Филипп Киркоров продолжает выражать уважение и любовь к Алле Пугачевой
Кристен Стюарт и Оскар Айзек сыграют супругов в новом вампирском триллере
Борьба с тёмными кругами под глазами: эффективные методы для мужчин
Бензема приехал в "Реал", чтоб полечиться после травмы
РИА: выгодно инвестировать в недвижимость Горно-Алтайска и Норильска
Татьяна Васильева призналась, что никогда не была довольна своей внешностью
Какие услуги Социального фонда доступны на портале госуслуг?
Штат Южная Каролина начнёт штрафовать за модификацию "Carolina Squat" с 10 мая
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников