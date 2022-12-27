М.К. Бхадракумар: война на Украине — похоронный звон по НАТО

На минувшей неделе президенты России и США — отдельно друг от друга — выступили с "программными речами", в которых говорили, по сути, об одном и том же — украинском кризисе. В обоих случаях лидеры стран очень чётко обозначили свои позиции.

Объективности ради предлагаю вам "выслушать" мнение опытного геополитика, который является "лицом незаинтересованным", поскольку живёт в стране, не участвующей в СВО. Это индийский дипломат М. К. Бхадракумар. Его аналитическая статья опубликована порталом Indian Punchline.

Далее — перевод статьи.

Виртуальное признание Джо Байдена

Решающим моментом пресс-конференции президента США Джо Байдена (которую он проводил совместно с посетившим Вашингтон президентом Украины Владимиром Зеленским) в Белом доме в прошлую среду (21 декабря), стало его виртуальное признание в том, что он вынужден вести прокси-войну на Украине, поскольку европейские союзники не хотят войны с Россией.

"Теперь вы говорите:" Почему бы нам не дать Украине всё, что можно?" Ну, по двум причинам. Во-первых, существует целый альянс, который необходим для того, чтобы оставаться с Украиной. И идея о том, что мы дадим Украине материал, который в корне отличается от того, что там уже происходит, будет иметь перспективу распада НАТО и распада Европейского Союза и остального мира… Я провел несколько сотен часов лицом к лицу с нашими европейскими союзниками и главами государств этих стран, объясняя, почему в их интересах, чтобы они продолжали поддерживать Украину… Они это прекрасно понимают, но не стремятся вступать в войну с Россией. Они не стремятся к третьей мировой войне" — цитирует Байдена автор статьи.

В этот момент Байден понял, что "я, наверное, уже сказал слишком много", и резко прекратил пресс-конференцию. Вероятно, он осознал, что показал хрупкость западного единства.

Дело в том, что западные комментаторы в значительной степени забывают, что центральной повесткой дня России является не территориальное завоевание — хотя Украина жизненно важна для российских интересов, — а расширение НАТО. И это не изменилось.

Путин: США мечтают "расчленить Россию"

Президент Путин время от времени возвращается к фундаментальной причине, по которой Соединенные Штаты поступают так, а не иначе — они постоянно стремятся ослабить и расчленить Россию.

В тот же день, когда Байден принимал Зеленского, российский президент, выступая на расширенном заседании Коллегии Минобороны в Москве, сослался на Чеченскую войну 1990-х годов, когда точно так же, как сейчас,

"используя международных террористов на Кавказе для уничтожения России и разделения Российской Федерации… они [США] утверждали, что осуждают "Аль-Каиду"* и других преступников, но тем не менее, считали их использование на территории России приемлемым и оказывали им всевозможную помощь, в том числе материальную, информационную, политическую, и оказывали любую другую поддержку, в том числе военную, чтобы побудить их продолжать свою деятельность, воевать против России ".

Путин обладает феноменальной памятью и, как сообщается, намекал на осторожный выбор Байденом Уильяма Бернса на пост главы ЦРУ. Бернс был контактным лицом посольства Москвы в Чечне в 1990-х годах! Теперь Путин приказал провести общенациональную кампанию по искоренению огромных щупалец, которые спецслужбы США насаждают на российской земле в целях внутренней подрывной деятельности. Карнеги-центр, которым когда-то руководил Бернс, уже вынужденно закрыл свой московский офис, а российские его сотрудники бежали на Запад.

Россия учла ошибки

Лейтмотивом заседания Коллегии российского Минобороны, на котором выступил Путин, стала констатация факта того, что конфронтация России с США не закончится войной на Украине. Путин призвал высокопоставленных российских чиновников "тщательно проанализировать" уроки украинского и сирийского конфликтов.

"Мы продолжим поддерживать и повышать боеготовность ядерной триады. Это главная гарантия сохранения нашего суверенитета и территориальной целостности, стратегического паритета и общего баланса сил в мире, — цитирует автор статьи российского лидера. — В текущем году уровень современных вооружений в стратегических ядерных силах уже превысил 91%. Мы продолжаем перевооружать наши ракетные войска стратегического назначения современными ракетными комплексами с гиперзвуковыми боевыми частями "Авангард".

Путин резюмировал:

"Мы не будем повторять ошибок прошлого… Мы не собираемся милитаризировать нашу страну или милитаризировать экономику…, и мы не будем делать то, что нам действительно не нужно, в ущерб нашему народу, экономике и социальной сфере. Мы будем совершенствовать российские вооруженные силы и всю военную составляющую. Мы будем делать это спокойно, последовательно и последовательно, без спешки".

Выводы индийского дипломата

Если неоконсерваторы, стоящие у руля Белого дома, хотели гонки вооружений, то теперь они ее получили. Парадокс, однако, в том, что она будет отличаться от биполярной гонки вооружений времен холодной войны.

Если намерение США состояло в том, чтобы ослабить Россию, прежде чем вступить в конфронтацию с Китаем, то у них ничего не вышло:

вместо этого Соединенные Штаты втягиваются в конфронтацию с Россией, и связи между двумя великими державами находятся на грани разрыва, тогда как связи Москвы и Пекина крепнут.

Неоконсерваторы ожидали "беспроигрышного исхода" на Украине: поражения России и позорного конца президентства Владимира Путина, после чего произойдёт консолидация западного единства под властью торжествующей Америки — мощный толчок в предстоящей борьбе с Китаем за господство в мировом порядке. Не вышло ничего и тут:

Штаты получили классический цугцванг, выражаясь языком шахмат — они вынуждены "тянуть" Украину, но какой бы шаг они ни предприняли, это только ухудшит их собственное геополитическое положение.

"Расшатать" и "подорвать" Россию изнутри тоже не вышло:

русский народ не настроен на восстание.

Напротив, популярность Путина стремительно растет, поскольку российские цели на Украине постепенно реализуются.

Таким образом, у Байдена может быть смутное ощущение, что Россия не совсем рассматривает ситуацию на Украине как бинарную систему победы и поражения, но в долгосрочной перспективе готовится раз и навсегда разобраться с НАТО.

Логично, что на данном этапе лучшим вариантом для Соединенных Штатов было бы выйти из игры.

Но это станет унизительным признанием поражения и будет означать конец НАТО, а трансатлантическому лидерству Вашингтона настанет капут. И, что еще хуже, великие державы Западной Европы — Германия, Франция и Италия — могут начать искать "модус вивенди" (способ сосуществования) с Россией. А НАТО не может жить без "врага".

Неоконсерваторы "града на холме" откусили больше, чем могли прожевать. Их последней картой будет лоббирование прямого военного вмешательства США в войну на Украине под знаменем "коалиции добровольцев".

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