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Виды услуг, которые предоставляет Социальный фонд России через Единый портал госуслуг

Какие услуги Социального фонда доступны на портале госуслуг?

1:28
Страхование

Фонд пенсионного и социального страхования России, также известный как Социальный фонд России (СФР), был учрежден 1 января 2023 года в результате преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и его объединения с Фондом социального страхования РФ (ФСС РФ). С момента своего создания Фонд принял на себя все функции и полномочия, которые ранее выполнялись ПФР и ФСС РФ.

Какие услуги Социального фонда доступны на портале госуслуг?
Фото: unsplash.com by Ли Кэмпбелл is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

На официальном портале государственных услуг представлены следующие сервисы от СФР:

  1. Подача заявления на назначение страховой пенсии;
  2. Получение информации из индивидуального лицевого счета застрахованного лица по форме СЗИ-ИЛС;
  3. Запрос на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
  4. Оформление заявления на пособие по рождению и воспитанию ребенка, если его назначение и выплата осуществляются через СФР;
  5. Заявление на получение пособий в рамках обязательного социального страхования от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, включая компенсацию расходов на медикаменты, медицинские изделия и уход в случае страхового события и единовременные или регулярные страховые выплаты лицам, имеющим право на них в случае смерти застрахованного;
  6. Оформление запроса на предоставление инвалиду технических средств реабилитации.
Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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