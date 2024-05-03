Виды услуг, которые предоставляет Социальный фонд России через Единый портал госуслуг

Фонд пенсионного и социального страхования России, также известный как Социальный фонд России (СФР), был учрежден 1 января 2023 года в результате преобразования Пенсионного фонда России (ПФР) и его объединения с Фондом социального страхования РФ (ФСС РФ). С момента своего создания Фонд принял на себя все функции и полномочия, которые ранее выполнялись ПФР и ФСС РФ.
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На официальном портале государственных услуг представлены следующие сервисы от СФР:
Подача заявления на назначение страховой пенсии;
Получение информации из индивидуального лицевого счета застрахованного лица по форме СЗИ-ИЛС;
Запрос на выдачу государственного сертификата на материнский (семейный) капитал;
Оформление заявления на пособие по рождению и воспитанию ребенка, если его назначение и выплата осуществляются через СФР;
Заявление на получение пособий в рамках обязательного социального страхования от профессиональных заболеваний и несчастных случаев на производстве, включая компенсацию расходов на медикаменты, медицинские изделия и уход в случае страхового события и единовременные или регулярные страховые выплаты лицам, имеющим право на них в случае смерти застрахованного;
Оформление запроса на предоставление инвалиду технических средств реабилитации.