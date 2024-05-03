Как избавиться от тёмных кругов под глазами у мужчин: четыре метода, одобренных дерматологами

Борьба с тёмными кругами под глазами: эффективные методы для мужчин

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Проблемы с кожей, особенно темные круги под глазами, могут беспокоить многих, независимо от пола, возраста и типа кожи. Они могут быть вызваны различными факторами, такими как недостаток сна или воздействие гормонов. Мужчины все больше обращают внимание на состояние своей кожи и тратят больше времени на уход за ней. Вот несколько методов, одобренных экспертами портала byrdie.com, которые могут помочь мужчинам бороться с проблемой тёмных кругов под глазами.

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Использование специальных средств для ухода за кожей

Некоторые ингредиенты, такие как витамин С, витамин К, зеленый чай, кофеин и арника, могут помочь уменьшить появление темных кругов под глазами. Кроме того, кремы и лосьоны с пантенолом, глицерином и другими компонентами могут увлажнить и успокоить кожу вокруг глаз.

Применение домашних методов

Некоторые старые методы, такие как применение ледяных кубиков или ломтей огурца, могут помочь улучшить кровообращение и уменьшить отечность под глазами. Массаж с использованием нефритового или металлического ролика также может быть эффективным способом борьбы с темными кругами.

Обращение к процедурам косметолога

Для более радикального подхода можно обратиться к процедурам у косметолога, таким как химические пилинги. Они могут помочь улучшить текстуру кожи и уменьшить видимость темных кругов под глазами.

Поддержание здорового образа жизни.

Нельзя недооценивать роль здорового сна в борьбе с темными кругами под глазами. Независимо от применяемых процедур и средств, отдых является ключевым фактором в поддержании здоровой кожи.

Соблюдение этих методов поможет мужчинам бороться с темными кругами под глазами и достичь более свежего и выспавшего взгляда.

Причины появления темных кругов под глазами у мужчин!