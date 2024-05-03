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Как избавиться от тёмных кругов под глазами у мужчин: четыре метода, одобренных дерматологами

Борьба с тёмными кругами под глазами: эффективные методы для мужчин

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Проблемы с кожей, особенно темные круги под глазами, могут беспокоить многих, независимо от пола, возраста и типа кожи. Они могут быть вызваны различными факторами, такими как недостаток сна или воздействие гормонов. Мужчины все больше обращают внимание на состояние своей кожи и тратят больше времени на уход за ней. Вот несколько методов, одобренных экспертами портала byrdie.com, которые могут помочь мужчинам бороться с проблемой тёмных кругов под глазами.

Борьба с тёмными кругами под глазами: эффективные методы для мужчин
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield is licensed under CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Использование специальных средств для ухода за кожей

Некоторые ингредиенты, такие как витамин С, витамин К, зеленый чай, кофеин и арника, могут помочь уменьшить появление темных кругов под глазами. Кроме того, кремы и лосьоны с пантенолом, глицерином и другими компонентами могут увлажнить и успокоить кожу вокруг глаз.

Применение домашних методов

Некоторые старые методы, такие как применение ледяных кубиков или ломтей огурца, могут помочь улучшить кровообращение и уменьшить отечность под глазами. Массаж с использованием нефритового или металлического ролика также может быть эффективным способом борьбы с темными кругами.

Обращение к процедурам косметолога

Для более радикального подхода можно обратиться к процедурам у косметолога, таким как химические пилинги. Они могут помочь улучшить текстуру кожи и уменьшить видимость темных кругов под глазами.

Поддержание здорового образа жизни.

Нельзя недооценивать роль здорового сна в борьбе с темными кругами под глазами. Независимо от применяемых процедур и средств, отдых является ключевым фактором в поддержании здоровой кожи.

Соблюдение этих методов поможет мужчинам бороться с темными кругами под глазами и достичь более свежего и выспавшего взгляда.

Причины появления темных кругов под глазами у мужчин!
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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