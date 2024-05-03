Клуб "ПСЖ" после игры уехал со стадиона без Мбаппе

Foot Mercato: "ПСЖ" после поражения от "Боруссии" покинул стадион без игрока Мбаппе

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После первого матча полуфинала Лиги чемпионов на выезде команда "ПСЖ" уехала со стадиона без своего игрока Килиана Мбаппе. Тогда клуб потерпел поражение от "Боруссии".

Фото: soccer.ru by Кирилл Венедиктов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Причиной стало то, что футболисту Мбаппе нужно было пройти допинг-тест. Затем он присоединился к команде уже в аэропорту.

Матч закончился со счетом 0:1. Гол оформил игрок "Боруссии" Никлас Фюллькруг, пишет Foot Mercato.

Кстати, ответный матч пройдет 7 мая в Париже, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по мск.

Напомним, что действующими чемпионами турнира являются футболисты "Манчестер Сити", который в прошлом году победил в финале турнира "Интер" со счетом 1:0.