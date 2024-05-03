Значительный рост страховых договоров и премий на Среднем Урале в 2023 году: экономическая активность влияет на страховой рынок

Урал: число страховых договоров возросло на 20% в 2023 году

2:02 Your browser does not support the audio element. Страхование

В 2023 году на Среднем Урале было подписано 7,6 миллиона страховых договоров, что на 20% превышает показатель предыдущего года. В том же году страховые премии в регионе возросли на 20%, достигнув отметки в 37 миллиардов рублей. По данным пресс-службы Уральского главного управления Центрального банка РФ, подъем страхового рынка вызван активизацией экономической и кредитной деятельности населения.

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Заметный рост премий, на 22%, наблюдался в сегменте страхования жизни. Это связано с увеличением взносов по инвестиционным и накопительным программам страхования жизни. Повышение ставок Центрального банка России, которое способствовало росту доходности банковских депозитов, также сыграло свою роль в увеличении премий. Дополнительный рост объясняется повышением доходов граждан и усилиями страховщиков сделать программы более привлекательными, отмечают в пресс-службе.

Количество жалоб жителей Свердловской области на мисселинг в банках сократилось вдвое. В прошлом году поступило 55 таких жалоб. В рамках борьбы с мисселингом и для повышения привлекательности продуктов, с октября 2024 года будет введено обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов перед покупкой полисов на сумму до 1,4 миллиона рублей, сообщил заместитель начальника Уральского ГУ Банка России Сергей Коровин.

В связи с высокой потребительской и кредитной активностью жителей, премии по страхованию имущества увеличились за год на треть.

Общий объем страховых выплат в Свердловской области увеличился на 20% и составил 20 миллиардов рублей, причем наибольший прирост выплат пришелся на добровольное страхование жизни, где они выросли на 41% и приблизились к 9 миллиардам рублей.