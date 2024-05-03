"Голодовка голодовкой, а обед по расписанию": жители Тенерифе прекращают протест против туризма после 20 дней

Начавшие голодовку жители Тенерифе не выдержали и поели

0:48 Your browser does not support the audio element. Туризм

После 20-дневной голодовки жители острова Тенерифе, Испания, решили прекратить свою акцию, по информации из Daily Mail.

Фото: Pexels by Tim Samuel is licensed under CC0

Все восемь участников голодовки не смогли продолжать и приняли пищу, причем двое из них были госпитализированы. Организаторы протеста объявили о завершении акции из-за отсутствия внимания к их требованиям со стороны властей.

Голодовка началась 11 апреля как форма протеста против увеличения числа туристов на острове, что активисты считают угрозой для местной среды и повышением стоимости жилья. Они требовали от правительства Канарских островов остановить разработку новых туристических проектов, включая строительство пятизвездочного отеля на одном из пляжей Тенерифе.