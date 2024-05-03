Обнаружена гигантская молекула в туманности Кошачья Лапа: находка, которая может перевернуть наше понимание зарождения жизни во Вселенной

Ученые обнаружили в туманности Кошачья Лапа, находящейся в 5500 световых лет от Земли, необычно крупную молекулу 2-метоксиэтанол, состоящую из 13 атомов. Это одна из самых крупных молекул, найденных вне нашей солнечной системы.
Находка подчеркивает, что космос активен химически, с атомами, формирующими звезды и планеты на протяжении миллионов лет. Исследование таких молекул помогает понять формирование галактик и возможное начало жизни, сообщает The Astrophysical Journal Letters (TAJL).
Открытие было сделано благодаря радиотелескопам и использованию искусственного интеллекта, подтверждено с помощью данных телескопа ALMA в Чили.
Эти результаты могут стимулировать дальнейшие исследования для выявления других молекул в космосе.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.