Обнаружена гигантская молекула в туманности Кошачья Лапа: находка, которая может перевернуть наше понимание зарождения жизни во Вселенной

TAJL: учёные обнаружили уникальную молекулу в туманности Кошачья Лапа

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Ученые обнаружили в туманности Кошачья Лапа, находящейся в 5500 световых лет от Земли, необычно крупную молекулу 2-метоксиэтанол, состоящую из 13 атомов. Это одна из самых крупных молекул, найденных вне нашей солнечной системы.

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Находка подчеркивает, что космос активен химически, с атомами, формирующими звезды и планеты на протяжении миллионов лет. Исследование таких молекул помогает понять формирование галактик и возможное начало жизни, сообщает The Astrophysical Journal Letters (TAJL).

Открытие было сделано благодаря радиотелескопам и использованию искусственного интеллекта, подтверждено с помощью данных телескопа ALMA в Чили.

Эти результаты могут стимулировать дальнейшие исследования для выявления других молекул в космосе.