Домашнее окрашивание бровей: пошаговая инструкция для естественного оттенка и безошибочного результата

Ежедневное подведение бровей карандашом может быть утомительным процессом. Однако домашнее окрашивание может кардинально изменить вашу рутину красоты, сэкономив время и деньги. Чтобы добиться естественного оттенка бровей и избежать ошибок, следуйте пошаговому руководству от byrdie.com.
Убедитесь, что брови чистые и на них нет остатков макияжа. Нанесите тонкий слой вазелина вокруг волосков, чтобы предотвратить случайное окрашивание кожи.
Выберите оттенок на два-три тона светлее, чем ваш естественный цвет волос. Смешайте краску с кремом-проявителем в соответствии с инструкциями набора.
Используйте специальную кисточку для нанесения краски. Начните с передней части бровей и равномерно распределите смесь по всей длине.
Выдержите краску на бровях согласно инструкции, обычно 7-10 минут. Если брови недостаточно темные, вы всегда можете нанести еще один слой.
После установленного времени удалите краску с бровей с помощью влажного ватного диска или бумажного полотенца.
Если оттенок слишком темный, не переживайте — он постепенно станет светлее после нескольких умываний.
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