Домашнее окрашивание бровей: пошаговая инструкция для естественного оттенка и безошибочного результата

Как окрасить брови в домашних условиях: пять простых шагов

1:41 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ежедневное подведение бровей карандашом может быть утомительным процессом. Однако домашнее окрашивание может кардинально изменить вашу рутину красоты, сэкономив время и деньги. Чтобы добиться естественного оттенка бровей и избежать ошибок, следуйте пошаговому руководству от byrdie.com.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Материалы

Набор для окрашивания бровей, безопасный для кожи

Ватные палочки

Кисточка для бровей

Вазелин

Пластиковый стаканчик и лопатка (если отсутствуют в комплекте для окрашивания)

Пошаговая инструкция

Шаг 1: подготовьте брови

Убедитесь, что брови чистые и на них нет остатков макияжа. Нанесите тонкий слой вазелина вокруг волосков, чтобы предотвратить случайное окрашивание кожи.

Шаг 2: смешайте краску

Выберите оттенок на два-три тона светлее, чем ваш естественный цвет волос. Смешайте краску с кремом-проявителем в соответствии с инструкциями набора.

Шаг 3: нанесите краску

Используйте специальную кисточку для нанесения краски. Начните с передней части бровей и равномерно распределите смесь по всей длине.

Шаг 4: установите таймер

Выдержите краску на бровях согласно инструкции, обычно 7-10 минут. Если брови недостаточно темные, вы всегда можете нанести еще один слой.

Шаг 5: сотрите краску

После установленного времени удалите краску с бровей с помощью влажного ватного диска или бумажного полотенца.

Если оттенок слишком темный, не переживайте — он постепенно станет светлее после нескольких умываний.

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