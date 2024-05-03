Будущее автоиндустрии: Stellantis готов к неожиданным поворотам на пути к 2030 году

Stellantis на пути к полной электрификации в Европе к 2030 году и 50% в США

1:24 Your browser does not support the audio element. Авто

Stellantis объявил о своих амбициозных планах полностью перейти на выпуск электрических пассажирских автомобилей в Европе к 2030 году и достичь 50% электрификации в США.

Фото: Wikipedia by ajay_suresh is licensed under CC BY 2.0

Эти цели являются частью стратегического плана компании "Dare Forward 2030". Несмотря на остывающий интерес к электромобилям в США, компания продолжает двигаться вперед с полной отдачей. Однако Stellantis сохраняет гибкость в производстве: если потребители захотят автомобили на бензиновых двигателях, компания готова их построить.

Натали Найт, финансовый директор Stellantis, подчеркнула возможность создания бензиновых версий автомобилей, первоначально запущенных как электромобили, если это будет соответствовать спросу рынка.

Неизвестно, что произойдет, если к 2030 году большинство покупателей в США все еще будут предпочитать бензиновые машины. Вопрос о том, превзойдет ли это план на 50% электромобилей, остается открытым. Пока что Stellantis подтверждает, что не собирается менять свои цели на 2030 год: 50% электромобилей в США и 100% в Европе. Несмотря на различия в продажах электромобилей между Европой и США, компания остается привержена своему плану.