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Добавьте в котлеты пять неожиданных продуктов вместо яиц: результат будет не хуже!

Что можно добавить в котлеты вместо яиц: пять малоизвестных вариантов

1:47
Еда

Использование альтернативных ингредиентов вместо куриных яиц при приготовлении котлетного фарша — это отличный способ придать блюду особый вкус и избежать неприятной жёсткости мяса. "БелНовости" в лице профессионального повара Юлии Архиповой делятся несколькими интересными вариантами альтернатив:

Что можно добавить в котлеты вместо яиц: пять малоизвестных вариантов
Фото: commons.wikimedia.org by kawanet is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  1. Тофу. Мало кто знает, что соевый сыр может заменить яйца в фарше и придать блюду изысканный вкус. Предварительно перетерите тофу в состояние пюре — это также изменит структуру котлет, делая их более нежными.
  2. Творог. Известно, что творог используется для создания пышности в котлетах. Смешайте творог с небольшим количеством молока и добавьте полученную смесь в фарш.
  3. Гороховая мука. Попробуйте использовать гороховую муку, если у вас её ещё нет. Разведите небольшое количество муки водой и добавьте в фарш вместо яиц. Это поможет сохранить форму котлет и придать им сочность.
  4. Льняное семя. Льняное семя также может быть отличной заменой яиц. Смешайте 2 столовые ложки молотых льняных семян с 6 столовыми ложками воды, дайте смеси постоять несколько минут, чтобы она приобрела консистенцию яичной массы. Затем добавьте ее в фарш.
  5. Майонез. Майонез добавит нежности и сочности котлетам. Добавьте 2-3 столовые ложки майонеза в фарш и хорошо перемешайте.

Эти альтернативные ингредиенты помогут вам приготовить сочные и вкусные котлеты без использования яиц. Экспериментируйте с разными вариантами и наслаждайтесь новыми вкусами блюд!

Больше никаких яиц и хлеба в котлетах! Удивительный рецепт.
Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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