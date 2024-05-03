Добавьте в котлеты пять неожиданных продуктов вместо яиц: результат будет не хуже!

Что можно добавить в котлеты вместо яиц: пять малоизвестных вариантов

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Использование альтернативных ингредиентов вместо куриных яиц при приготовлении котлетного фарша — это отличный способ придать блюду особый вкус и избежать неприятной жёсткости мяса. "БелНовости" в лице профессионального повара Юлии Архиповой делятся несколькими интересными вариантами альтернатив:

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Тофу. Мало кто знает, что соевый сыр может заменить яйца в фарше и придать блюду изысканный вкус. Предварительно перетерите тофу в состояние пюре — это также изменит структуру котлет, делая их более нежными. Творог. Известно, что творог используется для создания пышности в котлетах. Смешайте творог с небольшим количеством молока и добавьте полученную смесь в фарш. Гороховая мука. Попробуйте использовать гороховую муку, если у вас её ещё нет. Разведите небольшое количество муки водой и добавьте в фарш вместо яиц. Это поможет сохранить форму котлет и придать им сочность. Льняное семя. Льняное семя также может быть отличной заменой яиц. Смешайте 2 столовые ложки молотых льняных семян с 6 столовыми ложками воды, дайте смеси постоять несколько минут, чтобы она приобрела консистенцию яичной массы. Затем добавьте ее в фарш. Майонез. Майонез добавит нежности и сочности котлетам. Добавьте 2-3 столовые ложки майонеза в фарш и хорошо перемешайте.

Эти альтернативные ингредиенты помогут вам приготовить сочные и вкусные котлеты без использования яиц. Экспериментируйте с разными вариантами и наслаждайтесь новыми вкусами блюд!