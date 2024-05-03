Конец "Carolina Squat": как штаты борются с опасной модой на автомобили

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Штат Южная Каролина начнёт штрафовать за модификацию "Carolina Squat" с 10 мая

0:59
Авто

В Южной Каролине с 10 мая начнут выписывать штрафы за использование модификации автомобилей, известной как "Carolina Squat", которая подразумевает поднятие передней части транспортного средства выше задней.

Штат Южная Каролина начнёт штрафовать за модификацию "Carolina Squat" с 10 мая
Фото: unsplash.com by Alex Martinez alex_martinez is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Хотя эта практика была объявлена незаконной несколько месяцев назад, до этого времени водителям выдавали только предупреждения. Определение "сидячего" транспортного средства включает в себя автомобили, у которых передний или задний бампер поднят на четыре и более дюймов выше другого.

Законодатели Южной Каролины приняли решение о запрете этой модификации из-за опасений за безопасность: такая конструкция ухудшает видимость дороги для водителя и может ослеплять встречные транспортные средства из-за неправильно настроенных фар.

Штрафы составят $100 за первое нарушение, $200 за второе и $300 за третье, при третьем нарушении также предусмотрено лишение водительских прав на год.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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