Нерушимые чувства Киркорова: Пугачёва раскрывает, почему она всё еще занимает особое место в его сердце

Филипп Киркоров и Алла Пугачева, несмотря на давнее расставание, сохраняют теплые отношения.
Киркоров неоднократно выражал свое глубокое уважение к Пугачевой, называя ее великой женщиной и признавая, что в его жизни не было никого, кто бы мог сравниться с ней. В ответ на это Пугачева выразила уверенность в его искренних чувствах, задавая риторический вопрос о причинах, по которым он мог бы ее не любить.
Однако она также акцентировала внимание на его настоящей натуре, подчеркивая, что Киркоров, будучи артистом, в первую очередь любит себя, что является важной чертой для его профессии.
Продюсер Иосиф Пригожин поделился праздничным контентам с торжества, посвященного 57-летию Филиппа Киркорова.