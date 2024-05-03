Нерушимые чувства Киркорова: Пугачёва раскрывает, почему она всё еще занимает особое место в его сердце

Филипп Киркоров продолжает выражать уважение и любовь к Алле Пугачевой

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Филипп Киркоров и Алла Пугачева, несмотря на давнее расставание, сохраняют теплые отношения.

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Киркоров неоднократно выражал свое глубокое уважение к Пугачевой, называя ее великой женщиной и признавая, что в его жизни не было никого, кто бы мог сравниться с ней. В ответ на это Пугачева выразила уверенность в его искренних чувствах, задавая риторический вопрос о причинах, по которым он мог бы ее не любить.

Однако она также акцентировала внимание на его настоящей натуре, подчеркивая, что Киркоров, будучи артистом, в первую очередь любит себя, что является важной чертой для его профессии.