Польша и Италия намерены объявить войну за лидерство "тяжеловесам" ЕС

Долго ли продержится Евросоюз? — таким вопросом задаются журналисты издания Politico, прочитавшие интервью польского премьера итальянскому изданию La Stampa, в котором Матеуш Моравецкий предупреждает, что Италия и Польша "обязались положить конец диктату сильных государств Европейского Союза" — Германии и Франции, — которые "решают всё так, как им заблагорассудится, не консультируясь ни с кем из других членов ЕС".

Politico напоминает, что в последние годы Евросоюз переживает очень сложные времена: на него, ослабленного пандемией коронавируса и войной на Украине, обрушился новый кризис, отмеченный коррупционным скандалом — пятно на репутации, смыть которое вряд ли удастся.

И именно теперь, когда дела идут хуже некуда, две страны — Польша и Италия — решают заявить о своих намерениях начать радикальные изменения в функционировании Европы. Момент для демарша, надо признать, выбран идеально — когда большая конструкция шатается, бывает достаточно несильного толчка, чтобы она рухнула.

И польский премьер в своём интервью, похоже, бросил пробный камень, осудив "европейскую бюрократию, которая превратилась в рану, разлагающую Союз". То есть, ясно дал понять, что Италия и Польша устали от диктата "старших членов европейской семьи".

Претензии к "тиранам"

"Поляки и итальянцы устали от диктата европейской бюрократии и хотят настоящей демократии. Мы хотим возродить Европу, исходя из ее основных принципов", — сказал он и назвал виновников "евродиктатуры" — Франция и Германия.

Глава правительства Польши резко раскритиковал Германию, которая является локомотивом еврозоны:

"Мы уже платим высокую цену в основном из-за ошибок немецких политиков. Но если бы все решал Берлин, цена на газ была бы выше", — заявил Моравецкий.

Говоря о гегемонии франко-германского тандема, который "навязывает свои взгляды" другим членам ЕС, которые их не разделяют, он назвал такое поведение Парижа и Берлина "тиранией сильнейших".

Европейские "тираны" обвиняют США

Недавно в европейской прессе появилась информация о том, что некоторые тяжеловесы ЕС обвинили Соединенные Штаты в предательстве Европейского Союза, "ради обогащения на украинской войне". Так, например, в ноябре Politico уже писало о том, что "высокопоставленные лица в Европейском Союзе за кулисами обвиняют президента Соединенных Штатов Джо Байдена в обогащении за счёт войны, в то время как Европа находится на грани распада".

По словам источника издания, больше всего еврочиновников возмутил знаменитый американский Закон о снижении инфляции (IRA), по которому компаниям, присутствующим на их территории, Штаты предоставляют огромные субсидии:

"Решение США заставляет дрожать Европу, которая боится, что сотни компаний покинут Старый континент и переедут в Страну дяди Сэма".

Ещё одна проблема, о которой тоже писало Politico, заключается в том, что "высокопоставленные европейские политики не могут переварить тот факт, что им приходится покупать американский газ по цене, в четыре раза превышающей ту, которую они покупали у путинской России":

"Если добавить к этому дорогостоящие заказы на американское оружие со стороны Европы (собственные склады которой почти пусты), уравнение становится очень трудным для решения".

Россия оказалась права

Напомню, что в конце октября прошлого года глава МИД РФ Сергей Лавров чётко изложил американскую стратегию, обвинив Вашингтон в стремлении посредством войны на Украине "деиндустриализировать Европу и наводнить ее американским оружием".

"Все больше и больше экономистов не только в России, но и на Западе приходят к выводу, что Соединенные Штаты стремятся истощить и деиндустриализировать европейскую экономику, — сказал он. — Немцы переводят большую часть своих производственных цепочек в Соединенные Штаты со всеми последствиями, которые это влечет за собой для Европы. В интересах Вашингтона ослабить Европу в военном отношении, заставить ее быть начеку, наводнить Украину оружием и пополнить европейские военные запасы американским оружием".

По мнению Лаврова, в украинском кризисе европейцы являются самыми большими проигравшими:

"Европейцы страдают от экономических санкций гораздо больше, чем США", — неоднократно говорил глава российской дипломатии.

Кстати, так же считает и Виктор Орбан, премьер-министр Венгрии (между прочим, страны-члена ЕС), который признался, что "в этой войне против России Европа попала в свою собственную ловушку".

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