Что лучше пить – зелёный чай или кофе: полезные свойства

Полезные свойства зелёного чая и кофе

1:18 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Кофе и зеленый чай являются одними из самых популярных напитков на завтрак. В этой статье мы расскажем, какой напиток полезнее.

Фото: publicdomainpictures.net by Petr Kratochvil is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что полезнее пить: кофе или зеленый чай

Зеленый чай содержит в 3 раза меньше кофеина, чем кофе. Поэтому напиток хорошо подходит тем, кто не переносит большое количество кофеина. Однако это вещество помогает взбодриться по утрам, снять усталость и улучшить концентрацию. Кофе также полезен для здоровья сердца.

Преждевременная смертность у тех, кто пьет кофе хотя бы раз в день, на 25% ниже, чем у тех, кто этого не делает. Чайный кофеин действует медленно и мягко, поддерживает организм в тонусе и улучшает когнитивные функции.

Однако, если вы сильно устали и не выспались, а мощности чая не хватает, на помощь придет чашка кофе.

Можно ли заменить кофе зеленым чаем

Вместо кофе можно пить зеленый чай. Однако для того, чтобы напиток оказал стимулирующее действие и обеспечил ощущение бодрости, его необходимо правильно приготовить.

Чтобы зеленый чай взбодрил, напиток перед употреблением нужно правильно заварить и долго настаивать.