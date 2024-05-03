Как выбрать идеальный цвет для кухни: советы эксперта Юлии Тычино

Известен идеальный цвет для кухни

1:02 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Кухня является местом, где хозяева проводят много времени, поэтому важно продуманно подходить к её дизайну.

Фото: Needpix.com by palmettophoto1 (pixabay.com) is licensed under CC0

Особое внимание следует уделить выбору цвета стен и мебели, так как от этого зависит комфортность, стильность и функциональность помещения.

Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из "БелНовости", рекомендует серый цвет для кухни. Этот цвет практичен и менее подвержен видимости загрязнений по сравнению с белым. Также серый цвет создаёт спокойную и сдержанную атмосферу и хорошо сочетается с яркими акцентами, такими как красный, жёлтый, оранжевый и синий.

Другие подходящие варианты — классические белый и чёрный. Однако эти цвета требуют дополнительных акцентов для разнообразия обстановки.

Стильными и приятными на вид будут также кухни синего и зелёного цветов, которые создают атмосферу уюта и не создают ощущение давления.