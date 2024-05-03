Как выбрать идеальный цвет для кухни: советы эксперта Юлии Тычино

Кухня является местом, где хозяева проводят много времени, поэтому важно продуманно подходить к её дизайну.
Особое внимание следует уделить выбору цвета стен и мебели, так как от этого зависит комфортность, стильность и функциональность помещения.
Юлия Тычино, эксперт по дизайну и интерьеру из "БелНовости", рекомендует серый цвет для кухни. Этот цвет практичен и менее подвержен видимости загрязнений по сравнению с белым. Также серый цвет создаёт спокойную и сдержанную атмосферу и хорошо сочетается с яркими акцентами, такими как красный, жёлтый, оранжевый и синий.
Другие подходящие варианты — классические белый и чёрный. Однако эти цвета требуют дополнительных акцентов для разнообразия обстановки.
Стильными и приятными на вид будут также кухни синего и зелёного цветов, которые создают атмосферу уюта и не создают ощущение давления.
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