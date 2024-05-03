Футболист Бензема приехал на базу "Реала" на лечение

Форвард футбольного клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема приехал на базу "Реала", чтобы получить лечение после травмы.
36-летний французский игрок пройдет тесты в испанском клубе. Там же он будет восстанавливаться после травмы, пишет "КП", ссылаясь на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.
Он добавил, что "Аль-Иттихад" уже выразил благодарность руководству "сливочных" за оказанную помощь. Бензема в текущем сезоне уже провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.
До трансфера в "Аль-Иттихад" нападающий 14 лет защищал цвета мадридцев.
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