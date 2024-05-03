Футболист Бензема приехал на базу "Реала" на лечение

Бензема приехал в "Реал", чтоб полечиться после травмы

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Форвард футбольного клуба "Аль-Иттихад" Карим Бензема приехал на базу "Реала", чтобы получить лечение после травмы.

Фото: flickr.com by uggboy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

36-летний французский игрок пройдет тесты в испанском клубе. Там же он будет восстанавливаться после травмы, пишет "КП", ссылаясь на журналиста и инсайдера Фабрицио Романо.

Он добавил, что "Аль-Иттихад" уже выразил благодарность руководству "сливочных" за оказанную помощь. Бензема в текущем сезоне уже провел 29 матчей, забил 13 голов и отдал 8 голевых передач.

До трансфера в "Аль-Иттихад" нападающий 14 лет защищал цвета мадридцев.