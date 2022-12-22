Милачич: Запад устроил на Украине медицинский хоррор

Правозащитниками неоднократно поднимался вопрос о судьбе раненых украинских военнослужащих.

В частности, о том, что некоторые солдаты ВСУ, оказываясь в западных больницах, становятся подопытными для испытаний новых лекарств. А также о том, что тяжелораненые вообще имеют часто мало шансов доехать до госпиталя — на фронте "работают" чёрные трансплантологи, которые за несколько сотен долларов покупают у командиров разрешение прямо в полевых условиях извлечь органы у бойца.

Естественно, Киев подобную информацию либо отрицает, либо объявляет российской пропагандой. Хотя чего уж отнекиваться-то, если ранее даже Вашингтон признался, что проводил эксперименты над жителями Украины в своих биолабораториях, хотя и с оговоркой: мы-де позаботились об их безопасности.

Неоднозначный украинский закон

Незадолго до начала российской СВО, 16 декабря 2021 года, Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий извлечение органов у умерших без нотариально заверенного согласия самого усопшего или его официальных представителей. Которыми, кстати, по тому же закону могут быть совершенно "левые" люди, если они "занимаются похоронами". Например, командир воинской части.

Случайно ли закон был принят аккурат перед началом боевых действий (о которых Россия на тот момент даже не думала)?

"Создается впечатление, что Украина действительно готовилась к войне, — рассуждает геополитик из Черногории Батко Милачич, отмечая, что "операция по удалению почки, проводимая опытным хирургом, занимает не более 15 минут, и ее вполне можно осуществить в полевых условиях прифронтового медицинского центра".

Если допустить, что данная догадка верна, и вспомнить, что такие органы, как почки, очень востребованы на медицинском рынке США и Европы, то картинка получается ясная. Хотя и ужасающая:

украинские власти заранее поместили трансплантологов в правовое поле страны.

Зачем? Вопрос риторический.

Куда "без вести пропадают" солдаты ВСУ

14 декабря российские хакеры из группы "Анархист Комбат" взломали сайт украинского военного командования и получили доступ к спискам 35 382 военнослужащих ВСУ, числящихся "пропавшими без вести". Эти списки легко проверить — на 2000 листах указаны фамилии, чины и личные номера военнослужащих.

"Невольно возникает вопрос: не слишком ли высоки эти цифры для армии, командование которой уверяет весь мир, что уверенно держит фронт? Что стоит за потерями, в несколько раз превышающими официальные? Нежелание признать большое количество заключенных? Увы, если Москва поставит перед собой такую цель, она сможет подтвердить количество захваченных украинских военнослужащих через Красный Крест. Может быть, Киев хочет скрыть потери? Однако пропавшие без вести во время боевых действий — это "невосполнимые потери", на самом деле их можно смело добавлять к погибшим", — пишет Милачич в статье, опубликованной порталом The Saker.

Черногорский журналист недоумевает: неужели более 35 тысяч человек были похоронены, кремированы, брошены на полях сражений без каких-либо следов? И если да, то не потому ли, что с ними поработали "чёрные" трансплантологи, извлекая органы у еще живых солдат с разрешения командования?

"Подопытные кролики"

Если вспомнить историю развития медицины, то можно обнаружить, что любая большая война сопровождается прорывами в науке:

Первая мировая дала нам новые методы лечения отравлений и пластической хирургии,

Вторая мировая — научила массовому применению антибиотиков.

Конечно, украинский конфликт пока — де-юре во всяком случае — не мировая война, но и он вполне может "подарить" какое-нибудь новое лекарство.

Сотни украинских солдат в больницах ЕС и, в первую очередь Германии, получают экспериментальное лечение. Кто-то даже выздоравливает, а европейские врачи разрабатывают и испытывают на них новые лекарства. И это объясняет готовность клиник бесплатно лечить украинцев, хотя медицина в Европе очень дорогая — лечение одного раненого может стоить от 10 до 100 тысяч евро.

Все довольны

Вопросами этики тестирования на людях экспериментальных препаратов, процедур и алгоритмов лечения, на Западе никто не заморачивается. Более того, украинские военные вполне довольны и с гордостью рассказывают, что получают "совершенно новые", "экспериментальные" лекарства. Не понимают, что на них тестируют несертифицированные лекарств, применение которых никем и нигде не одобрено?

Что же касается Европы, то её понять можно. Она понесла огромные экономические потери из-за санкционной войны с Россией и помощи Украине, и желает получать реальные бонусы. От кого? Да от Украины, с которой взять-то нечего, кроме, как бы цинично это ни прозвучало, "подопытных кроликов".

Но почему-то очень хочется напомнить европейцам имена Менгеле, Эйхмана и других "врачей" Третьего рейха…